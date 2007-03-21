مجوز هیئت وزیران برای واردات مخزن CNG خودروها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه گمرک، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور که در جلسه مورخ 16/10/1385 به استناد اصل یکصد وبیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده 29 آیین نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور ، موضوع تصویب نامه شماره 11446/ ت 34929 ه مورخ 10/2/1385 اتخاذ شده اس، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد:

مجوز واردات مخزن CNG خودروها پس از کنترل های لازم توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و تایید پیش فاکتور به عنوان یکی از موارد مثبته لازم برای ثبت سفارش صادر شود.

در صورت واردات مخزن CNG خودروهای طرح گاز سوز کردن خودروها با شتاب بیشتری انجام خواهد شد که هم موجب کاهش مصرف بنزین می شود و هم به پاکیزگی هوا کمک خواهد کرد.