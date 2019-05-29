دوره مربیگری فوتبال ساحلی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، دوره مربیگری فوتبال ساحلی سطح یک ایران ویژه بانوان و آقایان توسط هیئت فوتبال استان برگزار خواهد شد.

این دوره آموزشی نیمه دوم تیرماه در این استان برگزار می‌شود.