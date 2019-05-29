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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۰۶

دوره مربیگری فوتبال ساحلی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

دوره مربیگری فوتبال ساحلی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

شهرکرد- دوره مربیگری فوتبال ساحلی سطح یک کشور در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، دوره مربیگری فوتبال ساحلی سطح یک ایران ویژه بانوان و آقایان توسط هیئت فوتبال استان برگزار خواهد شد.

این دوره آموزشی نیمه دوم تیرماه در این استان برگزار می‌شود.

کد مطلب 4628582

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