دوره مربیگری فوتبال ساحلی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، دوره مربیگری فوتبال ساحلی سطح یک ایران ویژه بانوان و آقایان توسط هیئت فوتبال استان برگزار خواهد شد.
این دوره آموزشی نیمه دوم تیرماه در این استان برگزار میشود.
شهرکرد- دوره مربیگری فوتبال ساحلی سطح یک کشور در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، دوره مربیگری فوتبال ساحلی سطح یک ایران ویژه بانوان و آقایان توسط هیئت فوتبال استان برگزار خواهد شد.
این دوره آموزشی نیمه دوم تیرماه در این استان برگزار میشود.
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