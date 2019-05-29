ارتقای شاخص های حوزه راه کردستان نیازمند دوهزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی پیش از ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان، اظهار داشت: طول شبکه راه‌های روستایی در کردستان شش هزار و ۱۰۰ کیلومتر است که در حال حاضر دو هزار و ۹۶۵ کیلومتر آن آسفالت شده است.

وی افزود: ۴۹ درصد از راه‌های روستایی کردستان از راه مناسب بهره می‌برند که این رقم در کشور ۶۶ درصد است و در حال حاضر در این حوزه رتبه آخر کشور را داریم و برای رسیدن به میانگین کشوری ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان کردستان ادامه داد: همچنین هزار و ۸۱۰ کیلومتر شبکه راه اصلی و بزرگراهی در کردستان داریم که تنها ۳۰۵ کیلومتر آن بزرگراهی است که در این حوزه نیز رتبه ۲۷ کشور را داریم.

ملکی یادآور شد: میانگین بهره مندی استان‌های کشور به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۲۱ کیلومتر بزرگراه است که این رقم در کردستان در حال حاضر تنها ۹ کیلومتر است و برای رسیدن به این شاخص نیز نیازمند هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

وی بیان کرد: بحث دیگری که در این دستگاه اجرایی همواره مورد تاکید قرار گرفته اتمام مجموعه مسکن مهر کردستان است که در حال حاضر از ۳۸ هزار و ۴۲۰ واحد مسکن مهر تنها چهار هزار و ۹۰۰ واحد آن باقیمانده که تلاش می‌شود تا پایان سال بخش اعظم آنها به اتمام برسد و تحویل داده شود.

گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات چندین ساله شهرام ملکی مدیرکل سابق راه و شهرسازی کردستان قدردانی و محمدصدیق ثابتی به عنوان مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان منصوب شد.