تمهیدات پلیس راهور پایتخت برای روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در نشست خبری ظهر امروز با موضوع اقدامات پلیس تهران بزرگ در ایام ماه مبارک رمضان، تمهیدات ترافیکی و انتظامی ویژه روز قدس و تمهیدات ترافیکی و انتظامی ویژه عید سعید فطر گفت: مراسم راهپیمایی روز قدس جمعه این هفته برگزار می‌شود. پلیس هم در کنار بقیه سازمان‌ها آماده خدمتگزاری به راهپیمایان و نمازگزاران روز قدس خواهد بود.

مهماندار افزود: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ همه تمهیدات را لحاظ کرده و به صورت صد درصد آماده‌باش خواهد بود. مراسم در دانشگاه تهران که انتهای مسیر راهپیمایی است برگزار می‌شود. پلیس راهور تهران بزرگ محدودیت‌هایی را اعمال خواهد کرد.در چهار سمت محدودیت داریم که شامل خیابان جمهوری، خیابان ولیعصر، بلوار کشاورز و خیابان کارگر خواهد بود.

وی خاطر نشان ساخت: در خیابان جمهوری اسلامی، تمامی خیابان‌هایی که به سمت شمال و به سمت دانشگاه تهران است اعمال محدودیت می‌شود اما خود این خیابان محدودیتی ندارد. در خیابان ولیعصر که ضلع شرقی مراسم است از تقاطع جمهوری ولیعصر تا میدان ولیعصر تمامی خیابان‌های منتهی به سمت دانشگاه تهران مسدود خواهد شد. در ادامه هم از میدان ولیعصر تا تقاطع کارگر با بلوار کشاورز تمامی خیابان‌ها به سمت جنوب مسدود خواهد بود. در خیابان کارگر هم از تقاطع بلوار کشاورز تا تقاطع جمهوری همه خیابان‌ها به سمت شرق مسدود خواهد بود.



رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان ساخت: در خیابان انقلاب حد فاصل میدان فردوسی تا میدان انقلاب هیچ گونه پارک خودرویی نخواهیم داشت و خودروها حق پارک در محدوده این خیابان را ندارند. از ۱۲ شب قبل از مراسم همکاران ما کار پاکسازی را انجام می‌دهند و ساکنان به هیچ عنوان خودروهایشان را در آن محدوده پارک نکنند در غیر این صورت همکاران ما ۱۲ شب روز قبل از مراسم وسایل نقلیه را به محل مطمئنی منتقل می‌کنند.

به گفته مهماندار، پلیس از ساعت ۶ صبح آمادگی دارد که کار را آغاز کند البته مراسم از ۱۰.۵ صبح آغاز می‌شود و محدودیت‌ها به تناسب حضور جمعیت اعمال خواهد شد. طبیعی است که احتمال اینکه محدودیت‌ها را در طول خیابان انقلاب از میدان فردوسی به سمت غرب اعمال کنیم خواهد بود تا زمینه راهپیمایی را فراهم کنیم. در این چهار خیابان در محدوده یاد شده در هر دو مسیر تقاطع خودرو به طور کامل ممنوع است اما ممنوعیت تردد نداریم.

وی ادامه داد: عزیزانی که برای حضور در مراسم از موتورسیکلت استفاده می‌کنند موتورهای خود را خارج از محدوده پارک کنند و بعد به جمع راهپیمایان بپیوندند. در دو سال اخیر موضوع موتورسیکلت به جد در دستور کار بوده است و اگر هم موتوری می‌آید مربوط به برخی سازمان‌هایی است که قصد ارائه خدمات دارند اگرچه به همان‌ها هم گفتیم که خودداری کنند. البته ما در روز قدس برخورد نداریم اما جلوگیری می‌کنیم و این گونه موتورها را از اولین مسیر خروجی خارج خواهیم کرد. بی‌آرتی هم در این مسیرها حرکت نخواهد کرد اما بلافاصله بعد از مراسم بی‌آرتی آغاز به کار خواهد کرد.



مهماندار افزود: تمامی عوامل انتظامی و راهنمایی و رانندگی در روز قدس آماده‌باش هستند. یگان امداد، پلیس پیشگیری، پلیس راهور و پلیس امنیت در این روز مسئولیت دارند و امنیت مراسم را به طور کامل برقرار خواهند کرد. محل دپوی اتوبوس‌ها برای سرویس‌دهی به راهپیمایان هم در میدان فردوسی و میدان انقلاب خواهد بود.

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