لاریجانی با سفیر چین در تهران دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه، ۸ خردادماه) با پانگ سن سفیر جمهوری خلق چین در تهران که به زودی مأموریت ۵ ساله وی در ایران پایان خواهد یافت، دیدار و گفت و گو کرد.

لاریجانی در این دیدار ضمن تشکر از اقدامات سفیر چین در تهران طی دوره مأموریت وی در ایران، گفت: تلاش شما برای گسترش روابط دو کشور مؤثر بود و امیدواریم در جریان رفت‌‎وآمد هیأت‌ها میان دو کشور چارچوب روشنی در نوع روابط به دست آید و دورنمای عملیاتی حاصل شود.

سفیر چین در تهران: به آینده روابط پکن و تهران خوشبین هستیم

پانگ سن سفیر جمهوری خلق چین در تهران نیز در این دیدار ضمن تشکر از حمایت‌های رئیس مجلس در دوران مأموریت خود در ایران گفت: طی ۵ سال گذشته همکاری خوبی با دوستان ایرانی داشته و در این مدت روابط دو کشور همواره توسعه یافته و رفت‌وآمدهای زیادی به خصوص در جهت همکاری‌های اقتصادی و تجاری انجام شده است.

وی افزود: بر این باوریم کاهش قدرت آمریکا در آینده مشهود بوده و پیروزی برای طرف‌های چینی و ایرانی است.

پانگ سن در ادامه با اشاره به سفر سال گذشته لاریجانی به چین این سفر را موفق خواند.

سفیر جمهوری خلق چین در تهران در پایان خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه آمریکایی ها در فرایند توسعه روابط ایران و چین ممانعت‌هایی ایجاد می کنند، نسبت به آینده روابط دو کشور خوشبین هستیم و سفیر جدید چین در تهران نیز بعد از معرفی در راستای پیشبرد اهداف دوجانبه گام بر می‌دارد.