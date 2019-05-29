۱۵۵۳ واحد خون توسط گیلانیان در شب های قدر اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر چهارشنبه در این باره در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در طول شب‌های قدر مردم نوعدوست گیلان هزار و ۵۵۳ واحد خون اهدا کردند.

وی با اشاره به اینکه پایگاه‌های انتقال خون در استان گیلان در شب‌های قدر از ساعت ۱۹ عصر تا ۲۳:۳۰ شب آماده دریافت خون اهداکنندگان بودند، افزود: از این تعداد ۹۰۸ نفر از اهداکنندگان مستمر بودند.

مرادی با بیان اینکه استان گیلان به علت گردشگر پذیر بودن و وقوع حوادث جاده‌ای و آمار بالای جراحی‌های قلب و عروق جز استان‌های پرمصرف در زمینه خون و فرآورده‌های خونی است، گفت: سالانه به صورت میانگین ۲۰۰ هزار واحد خون و فرآورده‌های خونی در این استان اهدا می‌شود.

وی ادامه داد: این واحدهای خون و فرآورده های خونی برای مصدومان حوادث، جراحی‌ها، بیماران هموفیلی، فاویسم و دیگر افراد نیازمند مصرف می‌شود.