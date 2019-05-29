ست های ورزشی در مدارس دخترانه قزوین نصب شد

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ترویج ورزش های همگانی و کاهش فقر حرکتی در میان دانش آموزان را از جمله اهداف نصب ست های ورزشی در مدارس دخترانه برشمرد.

وی افزود: تاکنون در ۱۲ مدرسه دخترانه مناطق کم برخوردار قزوین و نواحی منفصل شهری این ست های ورزشی نصب شده است و تا حد امکان این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین افزود: توسعه ورزش همگانی یکی از چشم‌اندازهای مهم مدیریت شهری در حوزه ورزش است چرا که ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان، تقویت روحیه جمعی و حفظ نشاط اجتماعی در سایه ورزش‌های همگانی تا حدود زیادی بر آورده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نحوه‌ی استفاده صحیح از ست های ورزشی توسط مربیان ورزش مدارس به دانش آموزان آموزش داده می شود، امیدواریم این اقدام مجموعه مدیریت شهری منجر به ارتقای سلامت جسمانی دانش آموزان دختر قزوین و کاهش فقر حرکتی در میان آنان شود.

درافشانی اضافه کرد: شهرداری قزوین همواره تلاش می کند تا امکانات لازم را برای حفظ سلامتی جسمی و ارتقای سطح نشاط شهروندان به ویژه نسل جوان را با کمترین هزینه برای آنان فراهم کند، امید است این ست های ورزشی به نحو مطلوب توسط دانش آموزان مورد استفاده قرار بگیرد و موجب رضایتمندی آنان شود.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه فیمابین اداره کل آموزش و پرورش و شورای اسلامی شهر قزوین گفت: این تفاهم نامه در راستای همکاری هرچه بیشتر میان این دو نهاد منعقد شد، امیدواریم با همکاری هر چه بیشتر مسئولان متولی در حوزه سلامت دانش آموزان بتوان گام های موفق و رو به رشدی در شهر قزوین برداشته شود.