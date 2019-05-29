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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۳۷

رئیس پلیس راه استان قزوین:

یک کشته و یک مصدوم در برخورد دو دستگاه کامیون در آوج

یک کشته و یک مصدوم در برخورد دو دستگاه کامیون در آوج

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع یک تصادف رانندگی و کشته شدن یک تن و مصدومیت یک نفر در این حادثه خبر داد.

سرهنگ نصراله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف جرحی در محور «قزوین – همدان» گردنه «آوج - رزن» رو به روی اداره راه بلافاصله ماموران انتظامی و پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی با بیان اینکه با حضور ماموران مشخص شد یک دستگاه کامیون بنز در گردنه آوج – رزن با یک دستگاه کامیون ایسوزو برخورد کرده بود افزود: در این حادثه راننده کامیون ایسوزو و بنز مصدوم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل که متاسفانه راننده ایسوزو به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.

سرهنگ بیگلری در پایان گفت: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را انحراف به چپ کامیون بنز نسبت به کامیون ایسوزو اعلام کردند.

کد مطلب 4628649

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