سرهنگ علیاصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به تمهیدات پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان در روز جهانی قدس اشاره کرد و افزود: در راستای برگزاری مراسم باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس، پلیس راهنمایی و رانندگی تمهیدات لازم برای برقراری هرچه باشکوهتر این راهپیمایی را در دستور کاری خود قرار داده است.
وی بابیان اینکه محدودیتهای ترافیکی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در روز قدس اعمال میشود، اظهار کرد: این محدودیتها صبح روز جمعه از ساعت ۹ تا پایان مراسم راهپیمایی اعمال میشود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: مسیر راهپیمایی از تقاطع تربیت، میدان قائم، کوچه مشکی، تقاطع دارالقرآن و مسیرهای منتهی به سمت میدان «رسل» است که در این میان در این مسیرها محدودیت تردد و توقف اعمال میشود.
شیرمحمدی ابراز کرد: تردد و توقف هر نوع وسیله نقلیه در محدوده ترافیکی ممنوع بوده و خودروهایی که در مسیر توقف کنند با جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهند شد و از شهروندان درخواست میشود با پلیس همکاری کنند.
وی افزود: پلیس از تمام توان و ظرفیت برای برگزاری بهتر این مراسم استفاده میکند.
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