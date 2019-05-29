معافیت مناطق سیل زده چهار استان‌ از پرداخت هزینه گاز مصرفی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه امروز (چهارشنبه) به ریاست حجت الاسلام روحانی رئیس جمهوری، با معافیت مشترکان خانگی و تجاری مناطق سیل زده استان‌های گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان از پرداخت هزینه گاز مصرفی به مدت یک ماه تا ۴۵ روز موافقت کرد.

دولت این تصمیم را با توجه به گستردگی خسارات وارد شده به مناطق سیل زده و در جهت حمایت از ساکنان شهرها و روستاهای آسیب دیده در این مناطق اتخاذ کرد.

با تصویب آئین نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۹۸، شرکت‌های دولتی می‌توانند تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

همچنین شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور می‌توانند تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل ۶۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص می‌یابد.

به منظور سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، به وزارتخانه‌های مذکور اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

گفتنی است، دولت می‌تواند برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۸ تا معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش بینی می‌شود.