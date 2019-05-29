شهرداران منتخب باید شرایط احراز را داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی در نشست شهرداران استان که ظهر چهارشنبه در استانداری برگزار شد با دعوت از مردم و شهرداران برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: روز قدس برای ما اهمیت زیادی دارد و چشم جهانیان منتظر ارزیابی از حضور مردم است و از شهرداران انتظار داریم هم خودشان در راهپیمایی شرکت کنند و هم دیگران را تشویق و دعوت کنند تا در این رویداد مهم سیاسی حضور گسترده داشته باشند.



زاهدی با اشاره به مشکلات مالی شهرداری‌ها گفت: سال گذشته را شهرداری‌ها با سختی بیشتری سپری کردند و اگر بسیاری از دستگاه‌های اجرایی درآمدی دارند و با آن جلو می‌روند اما شهرداری‌ها اینگونه نیست و مدیریت در آنها بسیار سخت است.

استاندار قزوین بیان کرد: امسال هم وضعیت خوبی نداریم چون هم درآمد دولت کاهش یافته و هم رکود ساخت و ساز داریم که باید از سایر منابع جبران شود.

وی اظهار داشت: درآمد شهرداری‌ها از ساخت و ساز ۱,۱۶۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش قیمت‌ها این ارزش کمتر می‌شود البته باید تلاش کنیم مشکلات حل شود.

زاهدی اضافه کرد: سیل امسال مشکلات دولت را بیشتر کرد و هزینه‌های محدود کشور باید به این سمت هدایت شود تا نیازهای سیل زدگان تأمین شود که این روند هم بر مشکلات اضافه می‌کند.

وی یادآور شد: در شرایطی که اعتبارات عمرانی کشور بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است و در خوشبینانه ترین وضعیت نیمی از آن معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان تخصیص می‌یابد تنها بابت خسارت سیل باید ۳۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شود که حجم سنگینی است.

شهرداران در بحران موفق عمل کردند

زاهدی اضافه کرد: در سیل استان قزوین هم همه شهرداران پای کار بودند و بخوبی کمک کردند که جای تقدیر دارد.

وی گفت: مدیریت بحران در استان قزوین مناسب و همکاری‌ها به موقع بود و درست تصمیم گرفتیم و سد نهب آبگیری شد و از سیلاب جلوگیری کرد و رودخانه بازار و ارنجک هم مدیریت شد و از سیل در چند شهر جلوگیری شد.

زاهدی اضافه کرد: معمولاً وقتی استانی دچار سیل و حادثه و مشکل می‌شود همه بسیج می‌شوند تا به آن کمک کنند و اعتبارات گسیل می‌شود اما اگر خوب مدیریت کرده و از حوادث جلوگیری شود معمولاً دیده نمی‌شود و گویی هیچ اهمیت نداشته است که این رویه باید اصلاح شود.

وی اظهار داشت: در زمان بحران باید ریسک کرد و به مدیران جسور نیازمندیم که در محل تصمیم بگیرند تا فرصت از دست نرود.

راه اندازی میز خدمت در شهرداری‌ها

استاندار از ضرورت راه اندازی میز خدمت در همه شهرداری‌ها خبر داد و گفت: برای تسریع درروند کارها باید این میز در شهرداری‌های استان راه اندازی شود.

وی در ادامه استفاده از ظرفیت اوراق اسناد خزانه تسویه را مهم دانست و یادآور شد: برای پرداخت بدهی کلان از این اوراق استفاده شود و طرح‌های کوچک را نقدی پرداخت کنید.

زاهدی بیان کرد: تغییر کاربری فضای سبز ممنوع است مگر در موارد استثنایی و با تصویب شورای برنامه ریزی و تعیین جایگزین تا از محیط زیست صیانت شود.

استاندار همچنین اظهار داشت: لازم است گزارشی از وضعیت خودورهای شهرداری‌ها تهیه شود تا برای تأمین نیازها اقدام کنیم.

شهرداران باید شرایط احراز را داشته باشند

زاهدی در ادامه در خصوص تعیین تکلیف شدن چند شهرداری گفت: آئین نامه انتخاب شهرداران در حال بازنگری است اما در خصوص مدیران دو عامل احراز شرایط و نیز داشتن صلاحیت برای انتصاب ضروری است که ما فقط شرایط احراز را تطبیق می‌دهیم.

وی بیان کرد: در مورد شهردار معرفی شده در شهر الوند موضوع رشته‌های تحصیلی تعیین شده بررسی شد که دیدیم شهردار مورد نظر الوند رشته مرتبط تحصیلی را ندارد اما متأسفانه کسی که نمی‌داند سیاست یعنی چه، گفته با این انتصاب برخورد سیاسی شده است.

استاندار قزوین بیان کرد: آنچه در شهرداری الوند اتفاق افتاد نداشتن شرایط احراز بود البته این شرایط در حال بازنگری است که اگر تغییر کند می‌تواند مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

وی در مورد اهمیت بازسازی بافت‌های فرسوده هم گفت: مشکل بافت‌های ناکارآمد در شهرهای بزرگ بیشتر است چون در سال‌های گذشته فقط زمین واگذار کردیم و بافت فرسوده آسیب دیده است که باید اصلاح و بازسازی این بافت توسط شهرداران جدی گرفته شود.

زاهدی از شهرداران خواست در جمع آوری معتادان از شهرها همکاری کنند تا چهره شهرها زیباتر شود.

استاندار قزوین از بهنامی فر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و سیروس نصیری مدیرکل تأمین اجتماعی در همکاری با شهرداران نیز تشکر کرد.