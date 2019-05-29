به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی دستگاهها ی اجرایی مرتبط با مسجد در محل دفتر امامجمعه، بهکار کرد مساجد اشاره کرد و افزود: مسجد نخستین پایگاه اجتماعی، دینی، عبادی و سیاسی بوده است.
وی اظهار کرد: نقش مسجد در صدر اسلام بسیار پررنگ و تأثیرگذار بوده و امروز هم باید کارکرد مسجد در جامعه تقویت و پر رنگ شود.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان بر آسیبشناسی وضعیت موجود مساجد استان زنجان اشاره کرد و گفت: مساجد سنگر و کانون انقلاب است و باید اقدامات لازم برای جذب جوانان به مساجد مورد توجه قرار گیرد.
خاتمی بابیان اینکه مسجد در طول تاریخ اسلام همواره نقش بسیار مؤثری داشته است، گفت: مسجد ایستادگی در مقابل توطئهها و جلوگیری از تهاجم دشمنان است و باید حضور جوانان در مساجد تقویت شود.
وی با بیان اینکه نقش مسجد در تربیت نیروهای بسیجی بسیار مؤثر بوده است، ابراز کرد: مسجد در پیروزی انقلاب، روشنگری، دعوت مردم برای حضور درصحنههای مختلف و تظاهرات همواره نقش بسزایی بوده است.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان بابیان اینکه بیشتر شهیدان استان زنجان مسجدی بودند، ابراز کرد: باید مساجد امروز هم در تربیت نسل باایمان و دینی تلاش کنند.
خاتمی به نقش مهم هیئتامنا در مساجد تأکید کرد و افزود: استفاده از تجربیات هیئتامنا، احترام و استفاده از تجربیات آنان در کنار جوانان امری بسیار ضروری است.
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