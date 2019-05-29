دستگاه قضایی با متخلفان حوزه بهداشت برخورد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار رئیس و جمعی از معاونین دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تقدیر از حضور مجموعه مدیران حوزه بهداشت و سلامت استان، اهمیت ویژه حوزه بهداشت و درمان را مورد تاکید قرار داد و گفت: بهداشت و سلامت، حوزه بسیار مهم و سلامت، نعمت بزرگ الهی است که متولیان آن پزشکان و پرستاران هستند.

رئیس شورای قضایی استان مازندران با بیان اینکه همه بخش‌ها و نهادها باید برای حفظ امینت غذایی جامعه تلاش کنند، ادامه داد: دستگاه قضایی با افرادی که بهداشت عمومی و امنیت غذایی جامعه را به مخاطره بیاندازند، مطابق قانون برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد سلامت مردم با قاچاق کالاهای سلامت محور با تهدید مواجه شود.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی استان با سرعت و دقت با متخلفان و مجرمین برخورد قانونی می‌کند تا پزشکان و پرستاران بتوانند برای خدمت رسانی به مردم تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به این مطلب که دستگاه قضائی استان از حوزه بهداشت و سلامت پشتیبانی قانونی می‌کند، افزود: مازندران، استانی توریستی و مسافرپذیر است که این حضور پرحجم مسافرین و بروز حوادث احتمالی مانند تصادفات جاده‌ای، وظیفه دانشگاه علوم پزشکی را سنگین‌تر می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در این دیدار اظهار کرد: ان شاء الله با همکاری و تعامل دستگاه قضائی استان گام‌های مثبتی در حوزه بهداشت و سلامت برداشته شود.

سید عباس موسوی در ادامه ازهمیاری و تعامل مجموعه قضایی استان برای حل مشکلات حوزه درمان تقدیر کرد و افزود: امیدواریم با حضور رئیس کل جدید دادگستری استان، تعامل مطلوب دانشگاه علوم پزشکی مازندران با مجموعه دستگاه قضا در استان ادامه یابد.

گفتنی است در ادامه معاونین دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز نظرات خود را در خصوص موارد مطروحه در جلسه ارائه کردند.