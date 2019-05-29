به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد در نشست شهرداران استان که ظهر چهارشنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: در هنگام سیل شهرداریها تلاش زیادی کردند و در بحران مسئولیت پذیر بودند.
وی اضافه کرد: با محدودیتهایی که داریم باید حوزههای مالی با شرایط موجود اداره شود و خودمان را با این وضعیت هماهنگ کنیم تا کارها متوقف نشود.
معاون عمرانی استانداری قزوین یادآور شد: بدهی پیمانکاران میتواند از محل اوراق تسویه پرداخت شود و قرار نیست همه مسائل با اعتبارات نقدی حل شود.
وی گفت: در سال گذشته در جذب اوراق تسویه رتبه دوم کشور را کسب کردیم و امسال هم این ظرفیت میتواند مورد استفاده قرار گیرد و بهتر است بدهی پیمانکاران طرحهای بزرگ از این محل داده شود.
فرخزاد اضافه کرد: باید اعتبارات به موقع جذب شود چون در این وضعیت خیلی از دستگاههای اجرایی هم با اوراق کار میکنند و بهتر است در شهرستان ها هم دستگاهها توجیه شوند و از این منبع مالی استفاده کنند.
کیفیت اجرای طرح بازآفرینی مطلوب نیست
وی اظهار داشت: خرید تراکم و حق بیمه در تفاهم نامهها دیده نشده که باید مورد توجه قرار گیرد و در اجرای طرح بازآفرینی هم کیفیت کار در برخی شهرها خوب نیست که از شهرداران انتظار داریم نظارت کنند تا کارها خوب پیش برود.
فرخزاد یادآور شد: ساخت و ساز غیر مجاز در داخل شهرها و حریم رودخانهها توسط شهرداریها جدی گرفته شود و حوادث سیل امسال درس عبرت باشد تا از این ناحیه خسارت نبینیم.
معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: گردشگری از ظرفیتهای خوبی است که میتواند به توسعه شهرها کمک کند و شهرداران میتوانند این ظرفیتهای را فعال کنند.
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