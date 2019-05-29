۲۵ کیلومتر آتش بُر در سطح نقاط بحرانی مراتع بروجرد ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه کارگروه مدیریت بحران حریق در منابع طبیعی، اراضی زراعی و باغی با هدف پیشگیری از حریق و آتش سوزی در فصل گرما از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد با حضور فرماندار بروجرد، معاون عمرانی فرمانداری بروجرد، بخشداران بخش مرکزی و اشترینان، رؤسای دستگاه های اجرایی مربوطه و اعضای کارگروه در محل فرمانداری بروجرد برگزار شد.

امیر ثقلینی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد در این جلسه اظهار داشت: با توجه به گرم شدن گرما و تغییر فصل و افزایش سطح پوشش گیاهی در شهرستان بروجرد امسال، وقوع حریق و آتش سوزی در اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و باغی نیز افزایش خواهد داشت.

وی تصریح کرد: آموزش دهیاران روستاهای بخش مرکزی و اشترینان بروجرد به منظور فرهنگسازی جهت اطلاع رسانی به روستاییان و جلوگیری از حریق در مزارع کشاورزی و نحوه اطفای حریق در زمان آتش سوزی بهترین راهکار است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد با اشاره به اقدامات پیشگیری از آتش سوزی در منابع طبیعی ادامه داد: همچنین ایجاد آتش بر در سطح اراضی برای پیشگیری از آتش سوزی از عوامل پیشگیرانه است که امسال ۲۵ کیلومتر آتش بر در سطح مناطق مختلف بروجرد ایجاد شده است.

به گفته ثقلینی، در سال گذشته ۳۰۰ حریق در سطح مزارع شهرستان بروجرد رخ داده است که رقم بالایی بوده و می بایست با ارائه راهکارهای مناسب از بروز حریق امسال جلوگیری کنیم.

عبدالرحیم رحیمی فرماندار بروجرد نیز در این جلسه گفت: بیشتر آتش سوزی ها در سطح روستاها رخ می دهد که بخشداران باید اقدامات لازم را به منظور فرهنگسازی مردم در پیشگیری از آتش سوزی و آموزش اطفا حریق انجام دهند.

وی ادامه داد: برای پیشبرد همه کارها و جلوگیری از حریق و خطرات احتمالی امور محوله به دستگاه های اجرایی مربوطه باید تقسیم شود و هر دستگاه وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

فرماندار بروجرد تاکید کرد: تشکل های مردم نهاد و انجمن ها نیز می توانند در کنار مسئولان و مردم در پیشگیری از حریق در منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و باغی شهرستان بروجرد تلاش کنند.