به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، ابراهیم صالحی عمران در نشست تدوین برنامه عملیاتی و تقویم اجرایی طرح تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های فنی و حرفه‌ای با همکاری صنایع و بنگاه‌های اقتصادی با نام برند ملی گفت: در این طرح بنگاه‌های اقتصادی، صاحبان صنایع در شهرک‌های صنعتی، تولیدکنندگان، واحدهای خدماتی و حامیان فناوری با انتخاب خود مسئولیت تجهیز یک یا چند کارگاه داخلی با نام تجاری خود را بر عهده می‌گیرند.

وی ادامه داد: این بنگاه‌های تولیدی با انتخاب خود یکی از دو طرح واگذاری یا فروش اقساطی تجهیزات را با دانشگاه برگزار می‌کنند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای افزود: دانشگاه در یکسال اخیر اقدامات بزرگی همچون توانمند سازی استادان، ارتقای تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی در سراسر مراکز تابعه به همراه ارزیابی عملکرد مراکز داشته که در ادامه همین مسیر نوسازی و به روز رسانی فضای فیزیکی کارگاه‌ها برای بنده حائز اهمیت است.

صالحی عمران با عنوان اینکه رؤسای مراکز و مدیران حوزه ستادی نباید تمام برنامه ریزی ها را بر روی بودجه‌های دولتی معطوف کنند تصریح کرد: در طرح برند ملی دانشگاه می‌تواند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام به تجهیز و نوآوری کارگاه‌ها و آزمایشگاه ها داشته باشد چرا که محیط کار عملی باید از لحاظ تجهیز شود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اشاره بر اینکه طرح برند ملی مورد تأکید و استقبال وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است و وی شخصاً پیگیر انجام این طرح ملی در مراکز هستند عنوان کرد: نقطه قوت این طرح این است که در شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی دانشگاه با حمایت از شرکت‌های داخلی موجبات فراهم شدن رونق تولید و معرفی طرح‌های بومی و منطقه‌ای شده و بنگاه‌های تولیدی می‌توانند محصول خود را در داخل کارگاه‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای معرفی و تبلیغ خود را در پایگاه خبری دانشگاه و فضای فیزیکی دانشکده‌ها داشته باشند.

وی افزود: شاید بتوان گفت این طرح بزرگترین برنامه دانشگاه در سال جاری خواهد بود چرا که با ورود بخش خصوصی به تولید ملی کمک کرده‌ایم و زمینه اشتغال مستقیم برای فارغ التحصیلان ایجاد خواهد شد.

براساس این گزارش، در طرح تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای با نام برند ملی از تولیدکنندگان تجهیزات، بنگاه‌های فنی، کارخانجات صنعتی، خیرین و حامیان فناوری دعوت به عمل آمده در طرح تجهیز هزار و ۲۰۰ کارگاه و آزمایشگاه دانشگاه فنی و حرفه‌ای حضور داشته باشند.