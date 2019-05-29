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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۳۸

۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در یزد کشف شد

۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در یزد کشف شد

یزد ـ رئیس پلیس آگاهی استان یزد از کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا حناساب اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، ماموران پلیس آگاهی یزد هنگام کنترل محورهای مواصلاتی یک دستگاه تریلی را به ظن حمل قاچاق متوقف کردند.

حناساب ادامه داد: در بررسی های لازم مشخص شد این تریلی نفتکش حامل ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق است که به همین منظور خودرو توقیف و یک متهم نیز دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله سوختی را یک میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطرنشان کرد: خودرو از یزد عازم شرق کشور بود.

کد مطلب 4628753

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