۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در یزد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا حناساب اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، ماموران پلیس آگاهی یزد هنگام کنترل محورهای مواصلاتی یک دستگاه تریلی را به ظن حمل قاچاق متوقف کردند.

حناساب ادامه داد: در بررسی های لازم مشخص شد این تریلی نفتکش حامل ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق است که به همین منظور خودرو توقیف و یک متهم نیز دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله سوختی را یک میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطرنشان کرد: خودرو از یزد عازم شرق کشور بود.