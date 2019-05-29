استانها مستندسازی اماکن ورزشی را در دستور کار قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری مسابقات لیگ ملت های والیبال جهان در شهر ارومیه اظهارداشت: برگزاری لیگ ملت های والیبال جهان بهترین فرصت برای معرفی جاذبه های گردشگری ارومیه است.

وی با بیان اینکه برای اعتلای ورزش و جوانان و خدمت به مردم با تمام قدرت تلاش کنیم گفت: ورزش، ارزش آفرین و عزت بخش، قهرمان و پهلوان ساز است و تاثیرات مهم اخلاقی، فرهنگی و تربیتی دارد.

حسینی اضافه کرد: حواشی ورزش را با روح پاک اخلاق و منش پهلوانی و ارزش های اسلامی از بین ببریم و در عین نگاه به قله قهرمانی بدنبال همگانی کردن ورزش باشیم و از فرصت ها و امکانات موجود بهترین استفاده را بکنیم.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار خواستاد حمایت وزارت ورش برای ساخت ورزشگاه سرپوشیده ۱۲ هزار نفری در ارومیه شد و گفت: هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال از ۲۴ تا ۲۶ خرداد ماه امسال به میزبانی ارومیه با حضور تیم‌های ایران، کانادا، لهستان و روسیه در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه برگزار خواهد شد.

محمد مهدی شهریاری با تاکید بر کم بودن فضاهای ورزشی در استان و همچنین برگزاری مسابقات داخلی و خارجی در استان بویژه در رشته والیبال و استقبال بیشمار تماشاگران از این مسابقات، گفت: احداث سالن ورزشی سرپوشیده ۱۲ هزار نفری در ارومیه یکی از نیازهای اساسی استان در حوزه ورزش است و امیدواریم با حمایت وزارت ورزش و جوانان بزودی شاهد آغاز عملیات احداث این ورزشگاه در ارومیه باشیم.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به احداث ورزشگاه ۱۵ هزار نفری فوتبال در ارومیه و گذشت زمان طولانی برای افتتاح این مجموعه بر ترسیع جهت تکمیل این ورزشگاه و افتتاح آن تاکید کرد.