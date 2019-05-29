آیت الله دژکام شهادت امام جمعه کازرون را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت مظلومانه حجت الاسلام والمسلمین خرسند امام جمعه فقید کازرون، آیت الله دژکام نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کردند:

(بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی فی عِبادی وَ ادْخُلی جَنَّتی

شهادت مظلومانه حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج محمد خرسند قدس الله نفسه الزکیه عالم جلیل القدری که عمری را در سنگر تهذیب نفس و مبارزه با رژیم منحوس پهلوی سپری کرد، مایه تأسف و تألم خاطر اینجانب گردید.

شهادت این مبارز انقلابی و عالم جلیل القدر در لیله القدر نشان از اوج خباثت دشمنان دین و دیانت و رذالت گروههای التقاطی و برنامه های هدفمند آنان است.

فقدان این مجاهد فی سبیل الله که بیش از دو دهه سمت امامت جمعه شهرستان کازرون را بعهده داشته و خدمات شایان توجهی به حوزه علمیه و اهالی محترم آن دیار مبذول داشته اند را به حضرت ولی الله الاعظم روحی له الفدا، مقام معظم رهبری مدظله العالی، مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه، علماء اعلام و اهالی محترم شهرستان کازرون و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال علوّ درجات و حشر با اولیاء الله و صالحین را برای این مبارز فقید و صبر و اجر برای سایر بازماندگان مسئلت مینمایم.

از تمامی دوستداران آن یار دیرین امام و رهبری درخواست دارد با حضور در مراسم تشییع، خاکسپاری و ترحیم ایشان، چشم فتنه را کور نمایند. والسلام