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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۱۵

عطوان:

ادامه جنگ یمن به نفع امارات و عربستان نیست

ادامه جنگ یمن به نفع امارات و عربستان نیست

تحلیلگر معروف جهان عرب با اشاره به باتلاقی که سعودی ها و اماراتی ها در یمن به آن گرفتار شده اند، از این دو کشور خواست که توصیه وزیر خارجه فرانسه برای پایان دادن به جنگ کثیف را اجرایی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان در مطلبی در رای الیوم درباره جنگ یمن آورده است: بازگشت به توافق استکهلم و شروع گفتگوهای جدی برای رسیدن به راهکار سیاسی توافقی بهترین راه برای برقراری آتش بس موقت است به ویژه که جنگ آنگونه که شروع کننده آن می خواست در داخل یمن محدود نمی شود و یمنی ها ابزارهای قدرت فراوانی برای وارد کردن ضربات دردناک دارند و ائتلاف ضد یمن موارد زیادی برای باختن دارد از جمله امنیت و ثبات و شکوفایی اقتصادی.

وی می نویسد: هنگامی که ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه جنگ یمن را جنگی کثیف می داند و از عربستان و امارات می خواهد که آنرا متوقف کند این درخواست یا نصحیت باید جدی گرفته شود به ویژه که از سوی مقامی فرانسوی که کشورش همپیمان امارات و عربستان و مهمترین صادرکننده سلاح به آنهاست، مطرح می شود.

عطوان نوشت: ادامه جنگ به نفع عربستان و امارات نیست و نتایج معکوس به همراه دارد و یمنی ها قادر به جنگ فرسایشی دردناک و هزینه آور علیه این دو کشور هستند. پهپادهایی که درنهایت هزار دلار بیشتر هزینه برای یمنی ها ندارد در حال حاضر تهدیدی برای امارات و عربستان است و سامانه های دفاعی صدها میلیون دلاری این دو کشور را ناکام گذاشته است.

این تحلیلگر جهان عرب تاکید کرد: نصیحت وزیر خارجه فرانسه باید مورد توجه قرار گیرد و در اسرع وقت اجرایی شود و راه خروج سریع از این جنگ کثیف پیدا شود و از نظریه نظامی که می گوید، اعلام پیروزی کن و نیروهایت را خارج کن و خسارات و تلفات خود را کم کن؛ پیروی شود. هر که دست به دخالت نظامی در یمن زده، از این جنگ پیروز خارج نشده است و فکر نمی کنیم که عربستان و امارات از این قاعده مستثنی باشند.

کد مطلب 4628784

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