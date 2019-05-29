افزایش ۵۵ درصدی کشف سرقت در استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی معصوم بیگی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات اصفهان اظهار داشت: فرزندان مردم در نیروی انتظامی جان و جوانی خود را برای امنیت مردم صرف می‌کنند و همواره آماده جان‌فشانی برای دفاع از امنیت ملت ایران هستند.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی ملجا و پناهگاه مردم و از بطن ملت ایران است و فرزندان این مردم همواره برای خدمت‌گزاری حاضر هستند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه به عملکرد دو ماهه نیروی انتظامی در سال جدید پرداخت و ابراز داشت: در ارتباط با مواد مخدر که یک ابرآسیب اجتماعی محسوب می‌شود پلیس با جدیت با متخلفان و قانون شکنان برخورد می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت آموزش به خانواده‌ها برای حفاظت از فرزندان خود در جامعه از راه‌هایی که ممکن است بیراهه‌ای برای زندگی آنها باشد، تاکید کرد: بر این اساس اردوهای دانش آموزی مختلفی طرح‌ریزی و در محلات آسیب پذیر مانند حصه آغاز شده است.

افزایش ۲۵ درصدی دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته

سردار معصوم بیگی با اشاره به شناسایی و برخورد با ۲۴ باند توزیع مواد مخدر در استان اصفهان و افزایش ۲۵ درصدی دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیان داشت: در دو ماهه نخست سال جاری ۹ تن مواد مخدر در استان اصفهان کشف شده است.

وی تصریح کرد: در این ارتباط همچنین تاکنون ۳۰۰ طرح پاکسازی معابر و محلات حاشیه‌ای شهر در سطح استان اصفهان انجام شده است.

کشف ۱۲۸ کیلوگرم شیشه در یک عملیات

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به کشف ۱۲۸ کیلوگرم شیشه تنها در یک عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان ابراز داشت: باید این هشدار را به شهروندان بدهیم که تمامی مواد مخدر از جمله «گل» اعتیاد آور هستند؛ خوشبختانه حجم کشفیات ماده مخدر گل در اصفهان زیاد نبوده است و طرح پاکسازی فروشندگان این گونه مواد مخدر نیز در استان اصفهان در حال انجام است.

وی با اشاره به دستگیری و شناسایی ۲۴ باند توزیع مواد مخدر در استان اصفهان تصریح کرد: در حوزه قاچاقچیان مواد مخدر افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته را داشته‌ایم.

سردار معصوم بیگی با اشاره به مسمومیتهای ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در اصفهان در هفته های گذشته ابراز داشت: در این ارتباط ۴۴ نفر در بیمارستان‌های اصفهان بستری شدند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۶ نفر فوت شدند که دو نفر از آنها زن بودند، گفت: با وجود عدم همکاری مسمومان با تلاش ماموران نیروی انتظامی و کارآگاهان پلیس ۱۱ نفر در این ارتباط دستگیر شدند.

افزایش ۵۵ درصدی کشف سرقت در استان اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه به افزایش ۵۵ درصدی کشف سرقت در استان اصفهان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اشاره و ابراز داشت: در همین زمان ارزش اموال مکشوفه از سارقان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۸۰ درصدی روبرو بوده است.

وی اضافه کرد: تاکنون ۲۲ باند سرقت در استان اصفهان شناسایی شده است که به ترتیب بیشترین باندها مربوط به سارقان خودرو، منزل و سارقان داخل خودرو بوده است.

سردار معصوم بیگی به کشفیات قاچاق در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در این ارتباط تاکنون ۳۸۰ پرونده تشکیل شده و ارزش اموال کشف شده نیز ۲۴۰ میلیارد ریال است.

باند سرقتی که قربانیان خود را از سایت دیوار و شیپور انتخاب می‌کردند

وی با اشاره به باند سرقتی که قربانیان خود را از سایت دیوار و شیپور انتخاب می‌کردند، ابراز داشت: این افراد پس از قرار گذاشتن با فروشنده به بهانه دور زدن با ماشین به منظور خرید، خودرو را سرقت می‌کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان داشت: در نهایت با عملیات دقیق پلیسی این باند شناسایی و ۵۰ خودروی سرقتی از آنها کشف شد.

وی با اشاره به اینکه به طور کلی خرید و فروش در این نوع فضاها نیازمند دقت کافی است، ابراز داشت: شهروندان در هنگام خرید از این نوع سایت‌ها باید احتیاط‌های لازم در زمینه مکان خرید و فروش و امنیت خرید رعایت کنند.

کلاهبرداری باند موسسات قرض الحسنه غیرمجاز از شهروندان

سردار معصوم بیگی با اشاره به کلاهبرداری باند موسسات قرض الحسنه غیرمجاز از شهروندان با ترفند پرداخت سود بسیار بالا گفت: این باند به میزان ۵۱۷ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کردند.

وی اضافه کرد: در این ارتباط هفت مرد و یک زن دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

پلمب ۳۲۱ واحد صنفی متخلف در ماه رمضان

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه در ماه رمضان تنها فعالیت برخی از رستوران‌ها مجاز اعلام شده است و بقیه باید حرمت این ماه مبارک را نگه دارند، تاکید کرد: با بازدید از ۶ هزار و ۸۹۷ در ماه مبارک رمضان تعدادی از مراکز توزیع مواد غذایی تذکر گرفتند و ۳۲۱ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم توجه به تذکرها و یا رعایت قوانین پلمب شدند.

وی به میزان تصادفات در دو ماهه اخیر اشاره کرد و گفت: پرتصادف‌ترین محورهای پلیس راه استان به ترتیب بزرگراه امیرکبیر، محور میمه - دلیجان و محور دامنه – الیگودرز بوده است.

سردار معصوم بیگی در ارتباط با بیشترین دلایل تصادفات نیز ابراز داشت: عدم توجه به جلو ۴۲ درصد، عدم رعایت حق تقدم بیش از ۳۰ در صد و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه نیز ۲۰ درصد از دلیل این تصادفات را به خود اختصاص داده است.

اجرای طرح ظفر تا پایان تابستان ادامه دارد

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه طرح ظفر تا پایان تابستان در اصفهان ادامه دارد، اظهار داشت: این طرح برای مقابله با رانندگانی است که امنیت شهروندان را خدشه دار می کنند.

وی اضافه کرد: مطابق این طرح تاکنون ۲۲۰ خودرو توقیف شده است که رفع توقیف آنها پس از طی دوره مشخص با تایید رفتار انجام خواهد شد و رانندگان در صورت رفتار نامناسب این بار به مراجع قضایی معرفی می شوند.

تامین امنیت بازی سپاهان - پرسپولیس

سردار معصوم بیگی در ارتباط با تامین امنیت بازی سپاهان - پرسپولیس گفت: چهار کمیته برای مدیریت خوب این بازی تشکیل شده است و پایش تصویری این بازی را شاهد خواهیم بود ضمن اینکه بازرسی بدنی از افراد حاضر در ورزشگاه نیز با جدیت انجام می‌شود.

وی به حضور دادستان اصفهان در ورزشگاه اشاره کرد و گفت: به برخی افراد در این زمینه تذکر داده شده است و اگر افراد معدودی بخواهند امنیت این بازی را خدشه دار کنند با آنها برخورد جدی انجام خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: بعد از بازی سپاهان و پرسپولیس طی مراسم ویژه ای در صبحگاه عمومی این فرماندهی لوح زرین اخلاق ورزشی به هواداران اخلاق مدار حاضر در بازی مذکور اعطا خواهد شد.