فيلم خارجي " دل آتش " به زودي آماده مي شود

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " اين اثر داستان چتر بازاني است كه جزو نيروهاي ويژه آتش نشان به شمار مي روند كه در صورت اضطرار و عدم دستيابي به مركز آتش به وسيله چتر در دل آتش فرود مي آيند و با استفاده از تكنيك هاي مختلف به اطفاء حريق مي پردازند. در ميان چتر بازان جواني فعاليت مي كند كه بر اثر اشتباه ناخواسته اي كه مرتكب مي شود، موجب به خطر افتادن جان 20 تن از آتش نشاناني مي گردد كه براي خاموش كردن آتش در اطراف جنگل استقرار يافته اند. اين موضوع باعث مي شود كه وي احساس مسووليت و عذاب وجدان بسياري را حس كند و از همين رو با تن دادن به عملياتي سخت، نه تنها باعث نجات جان ساير آتش نشان ها مي شود، بلكه در راه خاموش كردن آتش هم موفقيت مي يابد.

اين فيلم كه يكي از محصولات سينماي كانادا است و برخي از بازيگران با سابقه تلويزيون اين كشور در آن ايفاي نقش مي كنند و حدود 3 ساعت زمان دارد ، براي مدت حدود 130 دقيقه تهيه و تدارك مي شود. ترجمه متن اين اثر را از انگليسي مهسا حاجي سيد جوادي ها برعهده دارد و مديريت دوبله را اكبر مناني انجام مي دهد.

