گلایه فرماندار از رستورانها/زمینه عرضه کالای سلامت محور فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری ظهر چهارشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی بیرجند با انتقاد از برخی رستوران ها بیان کرد: غذای رستوران های شهر شور و تند بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فشار خون به عنوان یکی از زمینه های مرگ و میر است، افزود: در حال حاضر جایگاه سلامت، بهداشت و پیشگیری آنگونه که باید، شناخته شده نیست.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه مردم بیش از پیشگیری به فکر درمان هستند، گفت: توسعه بهداشت فردی و شاخص های عمومی نیازمند توجهی ویژه از سوی جامعه است.

وی خواستار بستر سازی حضور تیم های مرکز بهداشت در دستگاه های دولتی در راستای سنجش فشار خون شد و افزود: غربالگری و کنترل فشار خون مانع برخی از بیماری ها می شود.

ناصری با تاکید بر اینکه باید زمینه عرضه کالای سلامت محور در جامعه فراهم شود، افزود: تربیت نسل سالم و پویا باید از اهداف خانواده ها و متولیان ذیربط باشد.

اجرای طرح پایلوت نظام ارجاع در سرایان

نماینده نظام ارجاع الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در این جلسه از اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیک به صورت پایلوت در سرایان خبر داد و گفت: این طرح در سایر مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان های استان تا دو ماه آینده اجرایی می شود.

روح الله افشاری با بیان اینکه این طرح در حال حاضر افراد دارای بیمه روستایی را پوشش می دهد، افزود: داشتن پرونده الکترونیک برای بیماران، کاهش زمان ویزیت متخصص و مدیریت هزینه های بیماران از مزایای اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیک است.

نماینده نظام ارجاع الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: ۱۸ مرکز ارائه خدمات جامع سلامت بیرجند در راستای طرح نظام ارجاع مورد استفاده قرار خواهند گرفت.