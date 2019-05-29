هشدار مشاور «اردوغان» به «ملک سلمان» در مورد اعدام مبلغان مذهبی

به گزارش خبرگزاری مهر، عربستان سعودی اعلام کرده که پس از ماه رمضان سه مبلغ دینی را اعدام خواهد کرد. این تصمیم ریاض موجب شده تا «یاسین اوکتای» از مشاورین رجب طیب اردوغان، با ارسال نامه ای به ملک سلمان در مورد اعدام این افراد هشدار بدهد.

روزنامه ینی شفق درباره نامه یاسین اوکتای به پادشاه عربستان می نویسد: اعدام این افراد منجر به بروز فاجعه در پادشاهی عربستان می شود.

سه مبلغی که قرار است پس از ماه رمضان در عربستان اعدام شوند «شیخ سلمان العوده»، «شیخ عوض القرنی» و «شیخ علی العمری» نام دارند.

به گفته اوکتای، پادشاه عربستان از اعدام این افراد هیچ چیزی بدست نمی آورد. اعدام مبلغان اسلامی که اخیراً اعلام شده موجب بروز فاجعه در عربستان می شود. مبلغان و عالمان دینی وارثان پیامبر هستند و هر عالمی دنیایی در درون خود دارد. مرگ یک عالم مانند مرگ یک جهان است و کشتن یک عالم مانند کشتن جهان است.

به گفته اوکتای، عالمان دینی گنجینه های امت مسلمان هستند و موضوع آنها یک موضوع داخلی نیست.

اوکتای در این نامه همچنین خواستار اجرای عدالت در خصوص پرونده قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقدی که در سال گذشته میلادی در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید شده است.