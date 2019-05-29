واریز وام ۲۰ میلیونی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری تاساعتی دیگر

سید میعاد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشحالیم وعده ای که به بازنشستگان عزیز دادیم عملی شد و بحمدالله با تلاش همکارانمان موفق شدیم مراحل مختلف طراحی، ثبت نام، بررسی مدارک و اولویت بندی وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری را در زمان تقریباً یک ماهه انجام دهیم.

وی افزود: ان شاالله این وام امروز چهارشنبه ۸ خرداد و تا ساعاتی دیگر به حساب افرادی که در اولویت پرداخت قرار گرفتند، واریز خواهد شد.

شایان ذکر است این وام با کارمزد ۸ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه، به بازنشستگان کشوری که عقدنامه فرزند آنها در سال ۱۳۹۷ ثبت شده بود، تعلق گرفته است. همچنین اولویت پرداخت این وام برای کسانی بوده که کمترین حقوق دریافتی را داشته اند.