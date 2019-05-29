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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۱۵

اختصاصی مهر؛

واریز وام ۲۰ میلیونی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری تاساعتی دیگر

واریز وام ۲۰ میلیونی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری تاساعتی دیگر

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از واریز وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان این صندوق طی امروز (چهارشنبه ۸ خردادماه ۹۸) و تا ساعتی دیگر خبر داد.

سید میعاد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشحالیم وعده ای که به بازنشستگان عزیز دادیم عملی شد و بحمدالله با تلاش همکارانمان موفق شدیم مراحل مختلف طراحی، ثبت نام، بررسی مدارک و اولویت بندی وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری را در زمان تقریباً یک ماهه انجام دهیم.

وی افزود: ان شاالله این وام امروز چهارشنبه ۸ خرداد و تا ساعاتی دیگر به حساب افرادی که در اولویت پرداخت قرار گرفتند، واریز خواهد شد.

شایان ذکر است این وام با کارمزد ۸ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه، به بازنشستگان کشوری که عقدنامه فرزند آنها در سال ۱۳۹۷ ثبت شده بود، تعلق گرفته است. همچنین اولویت پرداخت این وام برای کسانی بوده که کمترین حقوق دریافتی را داشته اند.

کد مطلب 4628821
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
      3 0
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      اقا صالحی چرا به اونا که نیاز داشتن ندادن من که پدرم کمترین حقوق بازنشسته داره چرا به من تعلق نگرفت همون وام زندگی منو عوض کرد همش دادن اشنا خودشان 1000 نفر کجاست که 97 عقد کرده باشن
      • سمانه IR ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
        0 0
        تنها امیدمون این وام بود چرا به ما تعلق نگرفت
    • مهراد IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      از خبرنگار محترم خبرگزاری مهر خواهش میکنم از آقای صالحی در مورد اینکه این وام به چه کسانی تعلق گرفته سوال فرمایند همه که میگن به ما تعلق نگرفته
    • اکرم صبوری IR ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام میشه بگید تا چه سقف حقوقی واریز کردید. چرا به فرزند من تعلق نگرفته
    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
      0 1
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      لطفا میزان حقوق افرادی که وام گرفتند مشخص کنید اگر شفاف سازی باشد جای هیچ ابهامی نیست
    • علیرضا IR ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
      0 0
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      می شود لطفا لیست 1000 نفر رو منتشر کنید، من با 2 میلیون و 100 هزار تومن حقوق، وام نگرفتم
    • جمشید علیجان پور FR ۰۲:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
      2 0
      پاسخ
      آقایان بفرمایند که درنوبتهای بعدی هم پرداخت میشود یا ۱۰۰۰نفر انتخاب شده وتمام

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