امام جمعه کازرون از علاقمندان صدیق انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بدین شرح است:

خبر بسیار ناگوار حادثه شهادت امام جمعه کازرون حجت السلام والمسلمین آقای خرسند بسیار مایه تأسف گردید. نامبرده عالمی فرزانه، مجاهد و از علاقمندان صدیق انقلاب اسلامی و از طرفداران آرامش در منطقه بود.

این حادثه غم‌انگیز هنگامی ناراحت کننده‌تر می‌شود که بدانیم در ماه رمضان و در شب احیاء، بعد از مراسم احیاء واقع شده است. آن فقید سعید در ملاقاتی که با اینجانب داشت می‌گفت منطقه ناآرام است و مسئولین هم توجهی ندارند.

امیدواریم هر چه زودتر این حادثه غم‌انگیز ریشه‌یابی شود و مجرمان به سزای اعمالشان برسند تا کسی به خود اجازه ندهد به آسانی یک امام جمعه معروف را اینچنین به قتل برساند.

این عالم فرزانه از ائمه جمعه فعال و حامی حوزه علمیه در منطقه کازرون بود.

اهالی محترم کازرون که مردمی شریف و دیندارند و همچنین مسئولین محلی مراقب باشند، آرامش را حفظ کنند تا خدای نکرده این حادثه منشأ حوادث ناگوار دیگری نشود.

حقیر این حادثه دردناک را به تمام اهالی محترم کازرون و ائمه جمعه استان فارس به خصوص به علمای اعلام و به‌ویژه به خاندان محترم آن فقید سعید صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم؛ علو درجات آن مرحوم و صبر و اجر برای خانواده او را از درگاه خداوند متعال خواهانم.