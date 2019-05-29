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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۵۷

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان‌جنوبی:

محور ده محمد به بردسکن پایگاه امداد جاده‌ای ندارد

محور ده محمد به بردسکن پایگاه امداد جاده‌ای ندارد

بیرجند- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان‌جنوبی گفت:محور ده محمد به بردسکن پایگاه امداد جاده‌ای ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری ظهر چهارشنبه در کمیسیون مدیریت ایمنی حمل و نقل سوانح رانندگی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در سال ۹۷ هلال احمر در دو بخش پیشگیری و افزایش ضریب ایمنی فعالیت داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان‌جنوبی بیان کرد: یکی از مشکلات در محورهای طبس فاصله زیاد پایگاه‌ها است و از این منظر در موقع تصادفات و حوادث ممکن است حضور نیروها طول بکشد.

شهریاری با اشاره به اینکه محور ده محمد به بردسکن پایگاه امدادی ندارد، اظهار کرد: هر چند در مسیر یزد به طبس در نزدیکی مسجد شکر پایگاه امداد و نجات داریم ولی باز هم فاصله تا شهرها زیاد است.

وی با بیان مشکل نبود آشیانه بالگرد هوایی امداد و نجات بیان کرد: این بالگرد در بسیاری از حوادث چون سیل فروردین ماه جان بسیاری از افراد را نجات داد.

علیرضا عباسی رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی نیز در این کمیسیون گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه معابر درون شهری هفت فقره تصادف فوتی داشته‌ایم.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی با بیان اینکه تصادفات جرحی کاهش ۵ درصدی داشته است، اظهار کرد: بیشترین تصادفات حوزه درون شهری استان در روزهای شنبه و در بازه زمانی ساعت ۱۸ تا ۲۰ شب به وقوع پیوسته است.

عباسی یادآور شد: باید در زمینه فرهنگ سازی عابران پیاده و ایمن سازی گذرگاه‌های عابران پیاده کار کنیم چرا که اکنون ۳۵ درصد مجروحان در حوزه حوادث درون شهری را عابران پیاده به خود اختصاص داده‌اند.

کد مطلب 4628834

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