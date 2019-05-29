گرفتار پیاده کردن فرهنگ و اقتصاد غرب شده ایم/اراده کنیم پیروزیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا عبادی در دیدار دست اندرکاران مراسم روز جهانی قدس در استان اظهارکرد: مردم جهان به نام مسلمان و غیر مسلمان امروز دو بخش هستند.
وی ادامه داد: عدهای آنهایی که مباشرت با ظلم دارند که صهیونیست در صدر این سند جنایات است و افرادی دیگر که در سیطره این تفکر تعدی و تجاوز و قتل و ویرانی هستند مانند آمریکا و مرتجعین منطقه و ساکتین که با سکوت در ظلم مباشرت دارند.
وی با بیان اینکه از دشمن در هر اسم و قالبی نمیتوان توقع داشت که دشمنی نکند زیرا ذات آنها دشمنی کردن است، گفت: باید همواره به خودمان بیندیشیم و مشکلات خودمان را شناسایی کنیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی تصریح کرد: اگر ما بر اساس ادعای مسلمانی و انقلابی به وظیفه و مسئولیتی که داریم عمل کنیم دشمن قطعاً کم میآورد.
وی با اشاره به اینکه طی ۲۰۰ سال گذشته ظلم زیاد شده و در ۸۰ سال اخیر دنیا وضع بسیار بدی به خود گرفته است، عنوان کرد: متأسفانه هر روز جنایات را میشنویم و از کنار آن ساده رد میشویم.
عبادی با تاکید بر اینکه باید روی انواع مسائل احساس مسئولیت شود و حساسیت نشان دهیم، گفت: اگر علیه ظالم فریاد زده شود قطعاً آنها شکست خورده هستند.
وی با بیان اینکه قوت دشمن به خاطر ضعف ماست، ادامه داد: وقتی ظلم را بپذیری ظالم قدرتمند میشود و پذیرش ظلم منشأ قدرت ظالم میشود.
وی با بیان اینکه اسرائیل خاک لبنان را تصرف کرده بود اما مقاومت لبنان آنها را فراری داد، گفت: هرگز نباید تصور کنیم که آنها قدرت هستند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه گرفتار دردهای بی دردی شده ایم که باید به دنبال درمان آن باشیم، گفت: متأسفانه هشت میلیارد جمعیت را تعداد اندکی اسرائیلی به بازی گرفته اند.
عبادی با بیان اینکه اگر ناخالصی نداشته باشیم مسائل خود به خود حل میشود، گفت: متأسفانه ما اطاعت از کفار میکنیم و گرفتار پیاده کردن فرهنگ و اقتصاد غرب هستیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهارداشت: بدترین دشمن ما هوای نفسانی، منافع مادی و حزبی و دزدی و اختلاس و بی عدالتی است.
وی با اشاره به اینکه آمریکا با همه هیمنه اش دچار پوکی استخوان است و حال انگلیس و فرانسه بدتر از آمریکا است، بیان کرد: متأسفانه ما اقتصاد، افکارمان و فرهنگ مان را به آنها گره می زنیم و بدعتهای خلاف شرع را بر اساس سیاستهای آنها استفاده میکنیم.
وی با بیان اینکه هرجایی مخلصانه وارد عمل شده ایم برگ پیروزی را داشته ایم، گفت: دشمن قدرتی ندارد بلکه ما ضعیف عمل میکنیم.
وی با اشاره به اینکه امروز ما از همیشه قوی ترهستیم اما مشکلات درونی داریم، گفت: نوع تفکری را داریم که دنبال بیگانه بوده و دیگر اندیش است و این بزرگترین آفت است.
به گفته وی بیش از اینکه دشمن بیرونی برای ما خطرناک باشد این تفکر خطرناک است که مظاهر آن را به صورتهای مختلف در قالبهای اقتصادی، فرهنگی، تبلیغاتی، عقیدتی و شبهات مذهبی شاهد هستیم.
وی ادامه داد: این زخمی است که اگر علاج شد یک روزه بر دشمن قالب میشویم و اگر این زخم همین طور بماند رنج آور خواهد بود.
عبادی با بیان اینکه ما در دنیا از انسانهای عدالت خواه، استقلال خواه و آزادی خواه هستیم و طرفدار زیاد داریم، گفت: روز اربعین به عنوان یک نمایش بین المللی مشاهده میکنید که مسلمان و غیر مسلمان برای آزادی خواهی حضور دارند.
وی اضافه کرد: امروز اگر این جبهه هم جدی تر خود را تقویت کند بسیاری از نیروهای خفته دنیا با شما هستند.
عبادی با بیان اینکه دشمن جنگ روانی را به راه انداخته است، گفت: ما اگر اراده کنیم پیروز بالفعل هستیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی عنوان کرد: آنقدر دشمن به رسوایی خودش کمک کرده که با هیچ قلم نمیشود آن را نوشت و اکنون بهره برداری از آن شیرین است.
وی با بیان اینکه مسئله روز قدس در همه دنیا طرفدار قوی دارد، گفت: به همان اندازه که ظلم ۸۰ ساله در جای جای دنیا رخ میدهد و ظلم بیشتر میشود تلخ است بازتاب آن انزجار وجدان انسانیهایی است که بر انسانیت مانده اند و میوه شیرینی که از شجره تلخ به وجود میآید و ما باید غنیمت بشمریم.
عبادی با بیان اینکه ما فتنه نمیکنیم و از فتنه هم نمیترسیم، گفت: اگر مشتها گره شود و علیه این ظلم دلها بتپد و درد مظلومان را احساس کند و این هر روز پررنگتر شود طرفداران ما در دنیا بیشتر و صریحتر حرف خواهند زد.
وی افزود: امیدواریم روز قدس امسال یک روز استثنایی و زمینه ساز در سطح جهان باشد برای آنچه مطلوب واقعی است.
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