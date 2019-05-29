۵ کشته و مجروح درپی واژگونی سواری زانتیا در بزرگراه همدان - ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ جمشید باقری گفت: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، خبر واژگونی یک دستگاه سواری زانتیا در محور همدان -ملایر نرسیده به کارخانه آسفالت، اعلام و اکیپی از ماموران پاسگاه انتظامی آبشینه برای بررسی به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی های مقدماتی مشخص شد سواری زانتیا در مسیر غرب به شرق بزرگراه همدان ملایر در حال حرکت بوده که از جاده خارج و واژگون شده است.

سرهنگ باقری ادامه داد: در اثر این تصادف یکی از سرنشینان خانم که ۱۸ سال داشت کشته و ۴ سرنشین دیگر از جمله راننده خودرو مصدوم و مجروح و توسط آمبولانس و خودروهای عبوری به بیمارستان بعثت همدان منتقل شدند.

وی گفت: علت این تصادف از سوی کارشناسان تصادفات پلیس راه، بی احتیاطی از جانب راننده سواری زانتیا به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعلام شد.