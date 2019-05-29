به گزارش خبرنگار مهر، داود بدرزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه باغات گل محمدی و گیاهان داروئی شهرستان ساوجبلاغ، گفت: احداث باغات گل محمدی به روش مکانیزه، اجرای روشهای آبیاری تحتفشار، اصلاح بستر کشت و استفاده از ارقام مناسب گل محمدی و وجود اراضی مناسب با آبوخاک مناسب باعث شده که عملکرد تولید این محصول در ساوجبلاغ از میانگین عملکرد کشوری بالاتر باشد.
وی با تأکید بر اینکه پیشبینی میشود باغات جدید به رکورد عملکرد بالای پنجتن در سال پنجم کشت برسد، گفت: از آنجائی که برداشت خام و عرضه بدون فرآوری گل محمدی ارزشافزوده چندانی ایجاد نمیکند و همچنین با توجه به فرجه کوتاه زمان برداشت محصول (حدود سه تا چهار هفته) محدودیت کارگر و محدودیت در نگهداری و عرضه تولیدات بهصورت تازه به بازار، در کنار بزرگترین مزرعه گل محمدی استان مجوز احداث واحد تولید اسانس و گلابگیری نیز صادرشده است.
به گفته معاون فنی اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ فاز یکِ نصب بویلر و دستگاه تقطیر و گلابگیری و روغنگیری و سردخانه نگهداری احداث و فعالشده همچنین مجوزهای احداث و ساخت برای بقیه فازهای کارخانه در حال اخذ است.
بدرزاده اضافه کرد: در این مزرعه در حال حاضر ۴۰۰ نفر بهصورت فصلی و دائمی مشغول به کار هستند که با افزایش سن باغ به ۶۰۰ نفر در روز افزایش پیدا میکنند. همچنین با راهاندازی سیستم کارخانه فرآوری ۵۰ نفر اشتغالزایی در این قسمت نیز اضافه خواهد شد.
وی گفت: واحد فرآوری مزرعه دارای ظرفیت تولید گلاب، اسانس و روغن بوده که با توجه به قیمتهای جهانی بهویژه روغن و اسانس در آینده ارزآوری فوقالعاده برای کشور خواهد داشت.
معاون فنی اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ افزود: از هر ۵ تن گل محمدی تازه حدود یک لیتر روغن استحصال میشود که در بازارهای جهانی قیمت خیلی مناسبی دارد.
بدرزاده همچنین گفت: در صورت راهاندازی این واحد و نیاز به مواد اولیه فراوان توسعه باغات گل محمدی برای فرآوری محصول در این کارخانه در برنامه کشت و توسعه باغات در شهرستان قرار خواهد گرفت.
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