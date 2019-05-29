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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۵۴

هیل فاش کرد؛

ترامپ قوانین عدم فروش تسلیحات را به بهانه های واهی دور می زند

ترامپ قوانین عدم فروش تسلیحات را به بهانه های واهی دور می زند

در پی فروش سلاح از سوی آمریکا به عربستان سعودی و امارات، قانونگذاران در صدد تصویب قانونی برای کنترل فروش تسلیحات توسط دولت آمریکا هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت «هیل»، قانونگذاران در آمریکا در حال نوشتن طرح کلی قانونی هستند که صادرات اسلحه را تحت کنترل بگیرند. قانونگذاران ۳۰ روز برای بازبینی و متوقف کردن احتمالی فروش اسلحه زمان در نظر گرفته اند که در طی آن دولت به طور رسمی می تواند به کنگره درخواست تجدید نظر درباره آن را دهد.

این در حالی است که دولت ترامپ در صدد است در زمان باقی مانده ۲۲ قرارداد جداگانه به ارزش ۸.۱ میلیارد دلار با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن منعقد کند.

فروش این سلاح ها شامل ارائه خدمات و نگهداری هواپیماهای گشت زنی به عربستان سعودی و فروش ۲۰۰۰۴ کیت مهمات هدایت دقیق و ۳۳۱ موشک ضد تانک به این کشور و ۲۰ هواپیمای بدون سرنشین به امارات متحده عربی است.

قانونگذارانی که مخالف فروش سلاح هستند اظهار می دارند ترامپ سابقه آن را دارد که برای آنکه از تصویب عدم فروش اسلحه جلوگیری کند موارد اضطراری را مطرح کند که بر تصمیم کنگره تاثیر می گذارد.

کد مطلب 4628879

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