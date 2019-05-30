ملی پوشان والیبال ایران نباید تیم دوم ایتالیا را دست کم بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ ملت های والیبال از روز جمعه آغاز بکار خواهد کردو ملی پوشان در هفته نخست با تیم های ایتالیا، چین و آلمان رقابت خواهند کرد. بازی نخست تیم ملی روز جمعه از ساعت ۱۲:۳۰ مقابل تیم ملی ایتالیا خواهد بود.

ناصر شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آغاز رقابت های لیگ ملت ها و تقابل ملی پوشان با لاجوردی پوشان ایتالیا گفت: با توجه به لژیونرهای ایران و اینکه شرایط حرفه ای دنیا را دیدند کیفیت تیم ملی نسبت به سالهای قبل بهتر است. ایران امسال میزبان دو هفته از مسابقات لیگ ملت ها خواهد بود و این کمک بسیاری به تیم ملی خواهد کرد تا نتایج خوبی کسب کند.

کارشناس والیبال در ادامه گفت: تیم های بزرگ در هفته های ابتدایی رقابت ها از بازیکنان شاخص خود استفاده کمتری خواهند کرد بویژه تیم ایتالیا که بازیکنان بزرگش را در اختیار ندارد اما از این نکته نیز نباید غافل شد که بازیکنان د وم ایتالیا نیز مهره های تاثیرگذاری هستند.

وی تاکید کرد: موقعیت خوبی برای تیم ملی ایجاد شده است تا به مرحله نهایی مسابقات صعود کنند. شاید تنها مشکل اصلی تیم ملی، عدم بازیهای تدارکاتی بوده است و این کمی درابتدای راه، بازیکنان را اذیت کند. در غیر این صورت شرایط ایده آلی برای پیروزی مقابل ایتالیا داریم. مطمئناً با توجه به کیفیت بازیکنان ایران و شرایطی که تیم ایتالیا دارد شانس زیادی برای پیروزی خواهیم داشت.

شهنازی درباره تقابل با تیم های چین و آلمان نیز افزود: در چند سال اخیر، چینی ها موفق نشدند که تیم ایران را شکست دهند. با وجود لوزانو در این تیم کمی شرایطشان بهتر شده اما فکر نمی کنم چین بتواند برای ایران دردسرساز شود. آلمان تیم خوبی دارد. مطمئناً اگر در بازی اول و دوم خود پیروز شویم شرایط ایده آلی در بازی مقابل آلمان خواهیم داشت.

کارشناس والیبال در پایان گفت: برای تیم ملی والیبال آرزوی موفقیت دارم. امسال سال مناسبی برای صعود به مرحله نهایی رقابت ها است و امیدواریم قدر این موقعیت دانسته شود.