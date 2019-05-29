توسعه مجتمع مس سونگون باعث تقویت اقتصاد ملی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی ظهر امروز چهارشنبه در دیدار مدیرعامل شرکت صنایع مس ایران با وی در تبریز با بیان اینکه مس سونگون از جمله پروژه‌های حساس و حیاتی استان است، بر لزوم ایفای نقش اقتصادی و توسعه‌ای مس سونگون در استان تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه جدی ترین مطالبه مردم آذربایجان شرقی بهره برداری از ذوب آهن مس سونگون است، گفت: ایجاد صنایع پایین دستی و فرآوری مواد اولیه در داخل استان است تا از منافع آن استان نیز بهره مند شود.

پورمحمدی با بیان اینکه مراحل نهایی اقدامات برای تحقق این موضوع در حال انجام است، گفت: پیگیری های لازم را در این خصوص انجام می دهیم.

وی با تاکید بر پتانسیل های معدنی استان گفت: باید از این پتانسیل ها و ظرفیت ها در جهت توسعه استان و ایجاد اشتغال برای جوانان استفاده کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه باید فعالیت‌های این مجموعه در کاهش بیکاری و تقویت اقتصاد ملی و منطقه‌ای موثر باشد، افزود: تکمیل زنجیره تولید در مس سونگون، نفلین سینیت سراب همچنین تبدیل استان به قطب سوم تولید خودرو در کشور، سه پروژه حیاتی و حساس برای استان هستند.

وی گفت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تحقق و بهره‌برداری از این سه پروژه مهم در استان باشیم.

گفتنی است معدن مس سونگون در ۱۳۰ کیلومتری شمال شرق تبریز در محدوده روستای تخریب شده سونگون شهرستان ورزقان واقع است. ذخیره احتمالی این معدن بیش از یک میلیارد تن و ذخیره قابل استخراج آن حدود ۷۹۶ میلیون تن برآورد شده است. در این معدن غیر از فلز با ارزش مس، مولیبدن، طلا، نقره و دیگر عناصر با اهمیت به صورت فلزات همراه وجود دارد.