۳۸ هزار بیمار مبتلا به فشار خون بالا در بابل شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی جوانیان بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مطالعه روند بار بیماری‌های کشور دربازه زمانی ۱۳۹۴- ۱۳۶۹ نشان داده که فشار خون بالا از جمله مهم‌ترین عوامل خطر تهدیدکننده سلامت مردم و اصلی‌ترین عامل مرگ‌ومیر در جهان و ایران است.

وی اظهار داشت اگر فشارخون به موقع تشخیص داده شود قابل کنترل است، اما برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد مبتلایان به فشارخون بالا، از این مسئله آگاهی ندارند، به همین خاطر هم بناست در طرح ملی بسیج کنترل فشار خون ۴۰ میلیون نفر از افراد بیشتر از ۳۰ سال کشور تحت پوشش سنجش فشارخون قرار گیرند و تابه حال این شهرستان توانسته ۳۸ هزار بیمار را شناسایی کند و این در حالی است که انتظار می‌رود این شهرستان دارای ۹۰ هزار بیمار فشارخون باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان کرد: در بسیج ملی کنترل فشارخون، افرادی که فشارخون بالایی دارند برای درمان به مراکز بهداشتی و درمانی ارجاع می‌شوند تا تحت‌نظر قرار گیرند، البته پرونده الکترونیک سلامت تا پایان خردادماه مستقر می‌شود و تمامی اطلاعات مربوط به سلامت مردم از جمله فشارخون آن‌ها در این سامانه ثبت می‌شود.

وی افزود: شیوع فشار خون بالا در ایران حدود ۱۸ درصد گزارش شده و ۱۰ فاکتور اصلی در این بیماری خفته دخیل خواهد بود که مصرف زیاد نمک، یکی از دلایل اصلی آن به شمار می‌رود و این بیماری که قاتل خاموش نیز معروف است زمانی بروز داده می‌شود که فرد با بیماری‌های دیگری چون نارسایی کلیه و یا بیماری‌های قلبی و عروقی مواجه شود.

دکتر جوانیان با اشاره به این نکته که این طرح در دو مرحله قابلیت اجرایی دارد گفت: در نیمه اول مدت زمان اجرای «بسیج ملی کنترل فشار خون» تمرکز روی آموزش، آگاهی و اطلاع‌رسانی است، زیرا به دلیل تقارن آن با ماه مبارک رمضان فشار خون افراد به دلیل روزه‌داری کمتر از میزان واقعی نشان داده می‌شود و در این طرح، تا ۱۷ خردادماه تمرکز بیشتر روی آموزش، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم و ارائه‌دهندگان خدمت خواهد بود و سپس از عید فطر، اندازه‌گیری‌های فشار خون در ۱۷ ایستگاه ثابت، سیار در مکان‌های پرتردد مانند نماز جمعه و همچنین مراکز و پایگاه‌های سلامت معاونت بهداشت انجام می‌شود.

به گفته وی در سامانه یک‌پارچه بهداشت «سیب» نیز یک خدمت به صورت ویژه طراحی شده است که مطابق آن هر فرد بالای ۳۰ سال به مراکز بهداشتی برای دریافت خدمت مراجعه کند، فشار خونش اندازه‌گیری خواهد شد، علاوه بر این، یک سامانه نیز برای خوداظهاری افراد به آدرس salamat. gov. ir طراحی شده است.