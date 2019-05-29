به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه روسیه اعلام کرد: تحویل سامانه پدافند هوایی اس- ۴۰۰ به ترکیه طبق برنامه پیش می‌رود و هیچ گونه تأخیری در آن مطرح نیست.

وی در گفتگو با خبرنگاران در شهر نور سلطان پایتخت قزاقستان اظهار داشت: همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود. هیچ گونه تأخیری در تاریخ تحویل آنها مطرح نیست.

این درحالیست که خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه دیروز اعلام کرده بود: این سامانه دفاع موشکی ممکن است در ماه ژوئن (تیر) به دست ما نرسد، اما در ماه‌های آینده این اتفاق روی خواهد داد.