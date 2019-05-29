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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۴۰

مهر خبر می‌دهد؛

قاتل امام جمعه کازرون عضو فرقه‌های انحرافی است

قاتل امام جمعه کازرون عضو فرقه‌های انحرافی است

پیگیری های به دست آمده از پیشینه قاتل امام جمعه کازرون حاکی از آن است که قاتل از اعضای یکی از فرقه های انحرافی و هم چنین به شدت معتاد بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز حجت‌الاسلام محمد خرسند امام جمعه شهرستان کازرون به دلیل جراحت با سلاح سرد به قتل رسید. پس از پیگیری‌های نیروی انتظامی نیز ظهر امروز قاتل شناسایی و دستگیر شد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که قاتل به نام حمید درخشنده، در ماه‌های اخیر جذب یک فرقه انحرافی شده و به مواد مخدر و شیشه نیز اعتیاد شدید داشته است.

به علاوه قاتل به جهت عضویت در فرقه‌های انحرافی، در این ایام کاملاً سبزپوش بوده است. همچنین وی همواره شعارهایی مبنی بر اینکه «باید موانع ظهور را برداشت تا زودتر این مهم اتفاق بیفتد» را اعلام می کرده و امام جمعه کازرون را یکی از این موانع خوانده بود!

صبح امروز (۸ خرداد ماه) و در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد مبنی بر چاقوخوردگی امام جمعه شهرستان کازرون، بلافاصله مأموران انتظامی در محل حادثه حاضر شدند.

در بررسی‌های اولیه مشخص شد حجت‌الاسلام محمد خرسند امام جمعه این شهرستان در مقابل منزل خود به وسیله سلاح سرد (چاقو) از ناحیه شکم مجروح شده است. مصدوم بلافاصله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد که به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

کد مطلب 4628935
ساناز باقری راد

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