محمدحسین محبی، عضو مجمع فدراسیون کشتی با بیان اینکه در دست گرفتن سکان هدایت فدراسیون، دلِ شیر میخواهد به خبرنگار مهر گفت: من به عنوان عضو مجمع و رئیس هیأت کشتی استان کرمانشاه اطلاع دقیق و شفافی از بدهیهای مالی فدراسیون قبلی ندارم، چرا که این موضوع چیزی نبود که برای ما چندان آشکار و مشخص باشد. به هر حال میزان بدهیها و نحوه تسویه حساب آن باید توسط همان عوامل که مسئول بودند مشخص شود.
وی با اشاره به مسئولیت سخت رئیس جدید فدراسیون کشتی با توجه به وجود بدهیهای قبلی اظهار داشت: طبیعتاً هر فردی که قرار است به عنوان رئیس انتخاب شود، مسئولیت بسیار سنگینی را قبول کرده و واقعاً باید دل شیر داشته باشد. حال در نظر بگیریم رئیس جدید فدراسیون علاوه بر هزینههای جاری و آتی تیمهای ملی کشتی باید به فکر تسویه حساب بدهیهای سنگین قبلی هم باشد که این مساله به واقع کار او را بسیار سختتر خواهد کرد.
عضو مجمع فدراسیون کشتی افزود: رئیس جدید از نظر زمان هم با مشکلات و محدودیت بسیار زیادی مواجه است چراکه اگر انتخابات مجمع، اوایل تیرماه هم برگزار شود، رئیس جدید تا رقابتهای جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان و المپیک ۲۰۲۰ توکیو فرصت زیادی برای اداره امور ندارد. حال اگر کوه بدهیهای مالی قبلی هم به امور جاری اضافه شود، چه کسی میتواند از پس از این مشکلات مالی بر آید؟
محبی در پایان اظهار داشت: به عنوان یکی از پیشکسوتان کشتی امیدوارم هر فردی که به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شود بتواند از پس این روزهای سخت بر آید و با تکیه بر توان مدیریتی و فنی بالا در امور اجرایی، کشتی ایران را در چنین روزهای سخت و حساسی ساماندهی کند.
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