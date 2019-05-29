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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۵۳

استاندار مرکزی:

سهم استان مرکزی از بودجه ۹۸ نسبت به تقسیم بندی کشور ناعادلانه است

سهم استان مرکزی از بودجه ۹۸ نسبت به تقسیم بندی کشور ناعادلانه است

اراک- استاندار مرکزی گفت: ۲۷۱ میلیارد تومان سهم استان مرکزی از قانون بودجه ۹۸ می باشد که نسبت به تقسیم بندی کشوری ناعادلانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک اظهار داشت: بر اساس آمار در طی دو ماه گذشته درآمد دولت بر مبنای سقف درآمد بودجه محقق نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به رقم اندک بودجه دستگاه‌های اجرایی استان آنها باید از محل بودجه دستگاه‌های ملی برای تأمین اعتبارات دستگاه خود اقدام کنند.

استاندار مرکزی اظهار کرد: امسال با توجه به تخصیص بودجه استان شرایط سخت و پیچیده است و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حداقل بودجه به نحوی وظایف سازمانی خود را انجام دهند که در خدماتشان اخلالی ایجاد نشود.

آقازاده تاکید کرد: عملکرد ستاد تسویه اوراق در سال گذشته باید بررسی شود و همچنین بررسی باقی مانده آن اوراق در سال ۹۸ نیز باید مورد توجه گیرد.

وی در خصوص بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ بیان کرد: بر اساس این بند قانون بودجه باید از محل فروش ساختمان‌های شهرستان‌ها که در تملک دولت است برای ایجاد مجتمع‌های اداری و تکمیل سایر مجتمع‌ها استفاده کرد و باید در جلسه آینده این شورا فرمانداران لیست ساختمان‌های قابل فروش را ارائه کنند.

استاندار مرکزی گفت: امروز محدوده قانونی شهرستان آشتیان با مصوبه شورای برنامه ریزی استان افزایش پیدا کرد و امیدواریم این اقدام در راستای توسعه و رشد منطقی این شهرستان تاریخی قرار بگیرد.

آقازاده افزود: با افزایش محدوده قانونی شهرستان آشتیان روند مهاجرت معکوس مردم از شهر به روستاها بهتر شده است.

وی اظهار کرد: شهرستان کمیجان از افق شهرنشینی و توسعه خوبی برخوردار است و در طی سال‌های اخیر فعالیت تولیدی، صنعتی و کشاورزی در این شهرستان رشد مطلوبی نسبت به شهرهای مشابه داشته است.

کد مطلب 4628949

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