سهم استان مرکزی از بودجه ۹۸ نسبت به تقسیم بندی کشور ناعادلانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک اظهار داشت: بر اساس آمار در طی دو ماه گذشته درآمد دولت بر مبنای سقف درآمد بودجه محقق نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به رقم اندک بودجه دستگاه‌های اجرایی استان آنها باید از محل بودجه دستگاه‌های ملی برای تأمین اعتبارات دستگاه خود اقدام کنند.

استاندار مرکزی اظهار کرد: امسال با توجه به تخصیص بودجه استان شرایط سخت و پیچیده است و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حداقل بودجه به نحوی وظایف سازمانی خود را انجام دهند که در خدماتشان اخلالی ایجاد نشود.

آقازاده تاکید کرد: عملکرد ستاد تسویه اوراق در سال گذشته باید بررسی شود و همچنین بررسی باقی مانده آن اوراق در سال ۹۸ نیز باید مورد توجه گیرد.

وی در خصوص بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ بیان کرد: بر اساس این بند قانون بودجه باید از محل فروش ساختمان‌های شهرستان‌ها که در تملک دولت است برای ایجاد مجتمع‌های اداری و تکمیل سایر مجتمع‌ها استفاده کرد و باید در جلسه آینده این شورا فرمانداران لیست ساختمان‌های قابل فروش را ارائه کنند.

استاندار مرکزی گفت: امروز محدوده قانونی شهرستان آشتیان با مصوبه شورای برنامه ریزی استان افزایش پیدا کرد و امیدواریم این اقدام در راستای توسعه و رشد منطقی این شهرستان تاریخی قرار بگیرد.

آقازاده افزود: با افزایش محدوده قانونی شهرستان آشتیان روند مهاجرت معکوس مردم از شهر به روستاها بهتر شده است.

وی اظهار کرد: شهرستان کمیجان از افق شهرنشینی و توسعه خوبی برخوردار است و در طی سال‌های اخیر فعالیت تولیدی، صنعتی و کشاورزی در این شهرستان رشد مطلوبی نسبت به شهرهای مشابه داشته است.