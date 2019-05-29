محدودیت وسعت سرزمینی وتراکم دانش آموزی در قرچک نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و ابراز خرسندی از حضور پرشور مردم در برنامه شب‌های قدر و سایر آئین‌های مذهبی اظها ر داشت: در آستانه سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) هستیم و با مجموعه دستگاه‌ها برای برگزاری پرشور سی امین سالگرد ارتحال امام تلاش خواهیم کرد.

وی یادآور شد: اکنون حوزه تعلیم و تربیت درگیر مباحث امتحانات و سایر موارد پایان سال تحصیلی است که در این برهه از زمان دارای حساسیت ویژه بوده و ما نیز زحمات متولیان را ارج می نهیم.

این مسئول گفت: برای اجرای کیفی و کمی برنامه‌های اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان، همه دستگاه‌های فرهنگی باید به کمک یکدیگر بیایند و اوقات خوبی برای نوجوانان و جوانان رقم بزنند و به این مهم توجه کنند که صرفاً پر کردن اوقات مهم نیست بلکه به لحاظ کیفی برنامه‌های ما باید دارای ارزش باشند.

وی ادامه داد: مدیریت کردن برنامه‌ها باید با هم افزایی و همدلی و استفاده از امکانات دستگاه‌ها باشد و متولیان امر دقت کنند کلیه برنامه‌هایی که در شهر اجرا می‌شود در سطح روستاها نیز به همان شکل انجام شود تا دانش آموزان با آمادگی جسمی و روحی به استقبال سال جدید تحصیلی برسند.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان قرچک گفت: شورای آموزش و پرورش برنامه‌های سال گذشته را پالایش کرده و اوضاع دانش آموزان و نحوه مدیریت مدارس را بازبینی کند تا ضعف‌ها را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم.

وی تأکید کرد: تا بازگشایی مدارس فرصت داریم که عملکرد خودمان را ارزیابی کنیم و موضوع تراکم دانش آموزی در قرچک جدی است و برای رفع این دغدغه باید از ظرفیت خیرین مدرسه ساز، شورای شهر، شهرداری و دهیاری‌ها بهره بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: گاهی آمار تکان دهنده از تعداد دانش آموزان در کلاس‌های درس به گوش می‌رسد که نگران کننده است و باید سعی کنیم پروژه‌های آموزشی درحال ساخت و مدارسی که می‌توانند تا مهرماه به چرخه تعلیم و تربیت وارد شده، تعیین تکلیف شوند.

خطیبی با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین راهکارهای خوبی برای برون رفت از وضعیت فعلی دارد، ادامه داد: باید به سمتی حرکت کنیم که دانش آموز محور بوده و کیفیت تحصیلی را بالا ببریم نه اینکه صرفاً به دنبال آمار قبولی‌ها باشیم و کیفیت تحصیلی کاهش پیدا کرده بطوری که آمار سواد دانش آموزان با بیست سال پیش قابل مقایسه نیست.

وی گفت: در حوزه آموزش و پرورش باید مطابق سند تحول بنیادین، سند ششم توسعه و چشم انداز بیست ساله حرکت کنیم؛ پویایی، بالندگی، انعطاف پذیری و هدفمندی مواردی است که باید مدنظر باشد.

فرماندار قرچک گفت: با توجه به محدودیت وسعت سرزمینی قرچک و مهاجرپذیری بالا، برای ساخت مدارس باید سرعت عمل متولیان بیشتر شود.



