به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران از ساعت ۲۱ امروز چهارشنبه در مرحله نیمه نهایی جام حذفی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد. اتفاقاتی که قبل از این دیدار رخ داده است مشکلاتی را ایجاد کرده.

سایت باشگاه پرسپولیس عصر امروز در مطلبی نوشت: «اقدام‌های عجیبی در ارتباط با چاپ و فروش بلیت بازی پرسپولیس و سپاهان روی داده است که ساعت‌ها قبل از شروع مسابقه به ایجاد حاشیه و حساسیت انجامیده است. از آن جمله باید به قیمت گذاری و همچنین استفاده از نشان سابق باشگاه پرسپولیس اشاره کرد.بعضی اتفاقات در جریان بلیت فروشی بازی نیمه پایانی جام حذفی واکنش مقام‌های باشگاه و حتی سازمان لیگ را در پی داشته است.

از جمله این موارد باید به قیمت‌گذاری متفاوت بلیت‌ها اشاره کرد که بسیار بحث برانگیز شد. ایرج عرب در این ارتباط پیگیر موضوع شد و متقابلاً به باشگاه اعلام گردید که قیمت بلیت ها به همان پنج هزار تومان کاهش خواهد یافت. سعید فتاحی از سازمان لیگ هم نسبت به این موضوع گفتگویی را با رسانه‌ها انجام داده بود.

مسوولان باشگاه همچنین با توجه به انتشار ویدیوهایی از حمله با گاز فلفل به هواداران پرسپولیس نسبت به اتفاقاتی از این دست اعتراض خود را اعلام کردند.

از دیگر مواردی که مورد اعتراض باشگاه پرسپولیس قرار گرفت؛ استفاده از نشان سابق باشگاه و چاپ آن روی بلیت ها بود. در حالی که نشان جدید باشگاه به ثبت رسمی رسیده و در دسترس است. باشگاه پرسپولیس ابراز امیدواری کرد این اتفاق سهوی رخ داده باشد.

جالب است بدانید روی بلیت مسابقات این شعار نمادین هم درج شده است که؛ با احترام به یکدیگر از فوتبال لذت ببریم.»