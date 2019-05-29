رشد کمتر از ۱۴ درصدی اعتبارات هزینه ای سال ۹۸ استانداری مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی، روز چهارشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی، در اراک با اظهار گلایه مندی نسبت به نحوه توزیع اعتبارات برای دستگاه‌های اجرایی استان اظهار داشت: تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان از محدودیت‌های دولت حیث تأمین اعتبارات هزینه‌ای آگاه هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی ادامه داد: در سال جاری اعتبارات هزینه‌ای کشور ۱۹.۹ درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها ۱۸.۳ درصد و این رقم برای استان مرکزی ۱۶ درصد و اعتبار هزینه‌ای برای استانداری تنها ۱۳.۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

فرخی افزود: امسال با توجه به برگزاری انتخابات هزینه‌های استانداری چندین برابر است و وزارت کشور هیچ ردیف اعتباری در این خصوص قرار نداده است و اختصاص کمتر از ۱۴ درصد اعتبارات هزینه‌ای به این دستگاه اجرایی کافی نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی گفت: استانداری مرکزی از دستگاه‌های برخوردار از نیروهای بسیار حجمی و قراردادی است و از جمله دستگاه‌هایی است که از اعتبارات دستگاهی ملی استفاده می‌کند.

وی بیان کرد: سال گذشته علی رغم صرفه جویی هایی که در هزینه‌های اداری از جمله برگزاری جلسات با حداقل هزینه ممکن انجام شده است اما، همچنان با مشکل مواجه هستیم و شرایط کنونی از نظر اعتباری شرایط خوبی نیست.