  1. استانها
  2. مرکزی
۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۷:۳۳

معاون اقتصادی استاندار مرکزی عنوان کرد؛

رشد کمتر از ۱۴ درصدی اعتبارات هزینه ای سال ۹۸ استانداری مرکزی

رشد کمتر از ۱۴ درصدی اعتبارات هزینه ای سال ۹۸ استانداری مرکزی

اراک- معاون امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: اعتبارات هزینه ای سال ۹۸ استانداری مرکزی کمتر از ۱۴ درصد افزایش یافته که با توجه به قرارگیری در سال برگزاری انتخابات، اعتبار تخصیصی کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی، روز چهارشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی، در اراک با اظهار گلایه مندی نسبت به نحوه توزیع اعتبارات برای دستگاه‌های اجرایی استان اظهار داشت: تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان از محدودیت‌های دولت حیث تأمین اعتبارات هزینه‌ای آگاه هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی ادامه داد: در سال جاری اعتبارات هزینه‌ای کشور ۱۹.۹ درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها ۱۸.۳ درصد و این رقم برای استان مرکزی ۱۶ درصد و اعتبار هزینه‌ای برای استانداری تنها ۱۳.۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

فرخی افزود: امسال با توجه به برگزاری انتخابات هزینه‌های استانداری چندین برابر است و وزارت کشور هیچ ردیف اعتباری در این خصوص قرار نداده است و اختصاص کمتر از ۱۴ درصد اعتبارات هزینه‌ای به این دستگاه اجرایی کافی نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی گفت: استانداری مرکزی از دستگاه‌های برخوردار از نیروهای بسیار حجمی و قراردادی است و از جمله دستگاه‌هایی است که از اعتبارات دستگاهی ملی استفاده می‌کند.

وی بیان کرد: سال گذشته علی رغم صرفه جویی هایی که در هزینه‌های اداری از جمله برگزاری جلسات با حداقل هزینه ممکن انجام شده است اما، همچنان با مشکل مواجه هستیم و شرایط کنونی از نظر اعتباری شرایط خوبی نیست.

کد مطلب 4628967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها