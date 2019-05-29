به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی مهندسین با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی قدس از مردم برای شرکت در این مراسم دعوت کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.



روز جهانی قدس، تدبیر امام راحل عظیم الشأن (ره) در پاسداشت مقاومت و مبارزه برای آزادسازی قدس شریف از چنگال صهیونیسم غاصب، اکنون به نماد روز بیداری و وحدت ملت‌های مسلمان بدل شده است.

امروز که توطئه فرزندان نامشروع استکبار همچون داعش و القاعده در منطقه شکست خورده است و جبهه مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران به پیروزی‌های شگرف و نابودی مزدوران استکبار نائل آمده است و ملت‌های مسلمان و بیدار در یمن، بحرین و دیگر نقاط منطقه هر روز به پیروزی نهایی نزدیکتر می‌شوند، جبهه کفر دامی دیگر برای رژیم‌های خائن و طماع و ترسو افکنده است. "معامله قرن" طرحی امریکائی-صهیونیستی است که اولاً فروپاشی وحدت جهان اسلام و ناامیدی مسلمانان را از مقاومت و آزادی قدس شریف دنبال می‌کند و ثانیاً همچون دستگاه تنفس مصنوعی برای رژیم کودک کش صهیونیستی و ارباب آمریکایی اش و حاکمان مرتجع و خودفروخته منطقه عمل می‌نماید.

ملت‌های مسلمان امروز باید بیش از همیشه بیدار و با بصیرت باشند، چراکه جبهه کفر از آخرین و مهلک ترین تیرهایش برای شکست جبهه حق و مقاومت استفاده می‌کند. رئیس جمهور شیّاد ایالات متحده که هنوز در سردرگمی شکست تلاش‌هایش در به تسلیم کشاندن ملت بزرگ ایران و نیز متلاشی شدن طرح‌هایش در ذلیل کردن ملت‌های آزاده منطقه به سر می‌برد، حالا معامله‌ای کثیف را پیشکش صهیونیست‌های غاصب و مرتجعین عرب نموده است. اما زهی خیال باطل! که این وعده الهی است که زمین را بندگان صالح خدا به ارث خواهند برد و صبح پیروزی نزدیک است.

امسال آخرین جمعه ماه مبارک رمضان یعنی روز جهانی قدس حال و هوای دیگری دارد. پیروزی‌های خیره کننده جبهه مقاومت و وزیدن نسیم بیداری اسلامی در منطقه و شکست‌های پیاپی مثلث شوم صهیونیسم، استکبار و وهابیت، قدرت بی بدیل جبهه مقاومت را در وحدت ملت‌های مسلمان به پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران و زعامت ولی امر مسلمین جهان در لبیک به ندای رهبر فقید نهضت بزرگ انقلاب اسلامی ایران جلوه گر خواهد نمود.

جامعه اسلامی مهندسین ضمن گرامیداشت روز جهانی قدس، حمایت خود را از مقاومت اسلامی ملت مظلوم فلسطین تا آزادی کامل قدس شریف اعلام نموده و با محکوم کردن طرح‌های استکباری همچون شرح معامله کثیف قرن، از تمامی اقشار ملت شریف ایران علی الخصوص مهندسین متعهد و فرهیخته کشور برای حضور پرشور و حماسی در راهپیمائی عظیم روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان دعوت به عمل می‌آورد.