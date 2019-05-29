به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس اصفهان، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: با بررسی‌های انجام شده از پرونده‌های واصله در این پلیس مشاهده شد که طی چند روز گذشته چند پرونده با موضوع کلاهبرداری اینترنتی از طریق درج آگهی‌های جعلی در فضای مجازی اتفاق افتاده است.

وی افزود: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد والدین از طریق سایت‌های درج آگهی یا شبکه‌های اجتماعی مبالغی بابت ثبت نام کلاس یا دوره‌های آموزشی پرداخت کرده که بعد از واریز وجه خبری از ارائه خدمات یا شخص آگهی دهنده نیست.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان بیان داشت: با توجه به ایام پایانی سال تحصیلی و نزدیک شدن به فصل تابستان و تمایل خانواده برای پر کردن اوقات فراغت فرزندان خود، کلاهبرداران را بر این داشته با طراحی آگهی‌های اغوا کننده و با ساختن صفحات جعلی در شبکه‌های اجتماعی با موضوع ارائه خدمات مرتبط با اوقات فراغت نوجوانان اقدام به تبلیغات گسترده اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کنند.

وی تصریح کرد: بسیاری از صفحات و تبلیغاتی که بدون مجوز فعالیت در سایت‌های واسطه گر یا شبکه‌های اجتماعی با عناوین مختلف اقدام به دریافت وجه از شهروندان می‌کنند کلاهبرداری است و شهروندان باید صرفاً از طریق مؤسسات دارای مجوز درخواست خدمات کنند.