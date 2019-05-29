رسیدگی به پرونده واحدهای مسکونی مددجویان سیل زده شتاب می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر محمدتقی زمانی نژاد، بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان که با حضور مدیرکل کمیته امداد گلستان تشکیل شد، ضمن تشکر از تعامل و پیگیری های مجموعه کمیته امداد استان در جریان ارزیابی خسارت ها و تشکیل پرونده خسارت دیدگان تحت پوشش، اظهار کرد: بنیاد مسکن خدمات ویژه به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی سیل زده ارائه می کند.

وی با بیان اینکه تکریم و تسریع امور مددجویان اولویت بنیاد است، به روسای ستادهای بازسازی بنیاد دستور داد همه پرونده های مددجویان کمیته امداد تا هفته آینده به بانک ها معرفی شود.

زمانی نژاد همچنین با اشاره به شرایط خاص و سخت سیلزدگان، خواستار پرداخت همه کمک های بلاعوض به خسارت دیدگان شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان همچنین از معرفی هفت هزار و ۷۲۳ پرونده خسارت دیده از سیل به بانک های عامل خبر داد و گفت: متاسفانه بانک ها تاکنون تنها با ۸۶۰ متقاضی عقد قرارداد کرده اند.

وی همچنین از پرداخت هشت میلیارد و ۷۳۸ میلیون تومان خسارت در قالب کمک های بلاعوض به دو هزار و ۴۶۸ نفر خبر داد و افزود: تا کنون ۲۰۴ واحد توسط بنیاد مسکن آواربرداری شده، ۲۴۹ واحد پی کنی شده، ۵۶ واحد اجرای فونداسیون شده، ۱۳ واحد اجرای ستون شده، پنج واحد سقف زده شده و سه واحد هم به پایان رسیده که امیدواریم با تسریع امور توسط بانک ها، روند بازسازی مناطق سیلزده سرعت بگیرد.

۸۹۰ پرونده واحد مسکونی مددجویان به بانک معرفی شده است

در ادامه جلسه مدیرکل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان گلستان هم ضمن تشکر از خدمات بنیاد مسکن گلستان اظهار کرد: ماندگاری این کار بزرگ در سال های آینده نمود خواهد داشت زیرا که کار چندین ساله با دقت و البته سرعت با تلاش کارکنان بنیاد در یکسال انجام خواهد شد و این امر موجب آلام دردهای خسارت دیدگان به ویژه مددجویان کمیته امداد شده است.

اسکندر اسکندری افزود: طبق ارزیابی های بنیاد سه هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد تعمیراتی و دو هزار و ۶۷۸ واحد هم احداثی است و تاکنون ۸۹۰ پرونده توسط بنیاد مسکن به بانک ها معرفی شده و متاسفانه تاکنون تنها ۱۹۱ عقد قرارداد با بانک ها انجام شده است.