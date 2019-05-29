انتقاد نسبت به عدم تخصیص سهم یک درصد ورزش از بودجه دستگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، عابد حقدادی، روز چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی، در اراک اظهار داشت: در استان مرکزی چیزی تحت عنوان بودجه فصل پنج و کمک به هیأت‌های ورزشی استان وجود ندارد، در حالی که در استان‌هایی همچون سمنان، همدان، خراسان رضوی و … این رقم قابل توجه است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی ادامه داد: در فصل پنج، صحبت از ۸۰ هزار ورزشکار سازمان یافته و ۲۰۰ هزار ورزشکار سازمان نیافته است که در آمار استان در عمل وجود دارند اما، روی کاغذ حضور ندارند.

حقدادی بیان کرد: ۷۴ درصد پست‌های این اداره کل بلاتصدی است و با وجود این مشکلات سال گذشته ۲.۵ درصد به سرانه ورزشی استان اضافه شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در خصوص بحث ماده ۵۳ قانون الحاق گفت: این ماده واحده در ارتباط با اختصاص یک درصد از سهم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در خصوص امر ورزش است که در کل کشور اجرایی می‌شود و نزدیک به دو سال است که از طرح این موضوع در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌گذرد.

وی افزود: بارها در این خصوص، برگزاری جلسات با مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی درخواست شده است اما، متأسفانه اقدامی تاکنون انجام نشده و باید تلاش کنیم از محل این یک درصد به تقویت ورزش همگانی استان کمک شود.