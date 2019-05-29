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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۷:۵۷

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی مطرح کرد؛

انتقاد نسبت به عدم تخصیص سهم یک درصد ورزش از بودجه دستگاه ها

انتقاد نسبت به عدم تخصیص سهم یک درصد ورزش از بودجه دستگاه ها

اراک- مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی با انتقاد نسبت به عدم تخصیص سهم یک درصد ورزش از بودجه دستگاه های اجرایی در این استان گفت: دو سال از تصویب این موضوع که هنوز اجرایی نشده، می گذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عابد حقدادی، روز چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی، در اراک اظهار داشت: در استان مرکزی چیزی تحت عنوان بودجه فصل پنج و کمک به هیأت‌های ورزشی استان وجود ندارد، در حالی که در استان‌هایی همچون سمنان، همدان، خراسان رضوی و … این رقم قابل توجه است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی ادامه داد: در فصل پنج، صحبت از ۸۰ هزار ورزشکار سازمان یافته و ۲۰۰ هزار ورزشکار سازمان نیافته است که در آمار استان در عمل وجود دارند اما، روی کاغذ حضور ندارند.

حقدادی بیان کرد: ۷۴ درصد پست‌های این اداره کل بلاتصدی است و با وجود این مشکلات سال گذشته ۲.۵ درصد به سرانه ورزشی استان اضافه شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در خصوص بحث ماده ۵۳ قانون الحاق گفت: این ماده واحده در ارتباط با اختصاص یک درصد از سهم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در خصوص امر ورزش است که در کل کشور اجرایی می‌شود و نزدیک به دو سال است که از طرح این موضوع در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌گذرد.

وی افزود: بارها در این خصوص، برگزاری جلسات با مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی درخواست شده است اما، متأسفانه اقدامی تاکنون انجام نشده و باید تلاش کنیم از محل این یک درصد به تقویت ورزش همگانی استان کمک شود.

کد مطلب 4628986

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