به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، احتمال دارد در نشست بین‌الافغانی امروز مسکو که میان شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان و نمایندگان طالبان در حال برگزاری است، درباره برقراری یک آتش‌بس ۳ روزه در ایام عید فطر توافق شود.

بر اساس اعلام این رسانه، منابعی که نخواستند نامشان فاش شود در این خصوص گفتند که بحث آتش‌بس ۳ روزه یکی از موضوعات مطرح در کمیته ۱۰ نفره ای است که امروز برای تهیه یک قطعنامه در حال کار هستند و احتمال توافق دو طرف در مورد آن وجود دارد.

به گفته این منبع آگاه، احتمال دارد در قطعنامه پایانی نشست مذکور توافق آتش‌بس ۳ روزه نیز اعلام شود.

