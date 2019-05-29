به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، احتمال دارد در نشست بینالافغانی امروز مسکو که میان شماری از چهرههای سیاسی افغانستان و نمایندگان طالبان در حال برگزاری است، درباره برقراری یک آتشبس ۳ روزه در ایام عید فطر توافق شود.
بر اساس اعلام این رسانه، منابعی که نخواستند نامشان فاش شود در این خصوص گفتند که بحث آتشبس ۳ روزه یکی از موضوعات مطرح در کمیته ۱۰ نفره ای است که امروز برای تهیه یک قطعنامه در حال کار هستند و احتمال توافق دو طرف در مورد آن وجود دارد.
به گفته این منبع آگاه، احتمال دارد در قطعنامه پایانی نشست مذکور توافق آتشبس ۳ روزه نیز اعلام شود.
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