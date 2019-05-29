جزئیات تیراندازی به مأموران پلیس در البرز/ کشف یک قبضه کلاشینکف

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان در گفتگو با شبکه خبر، اظهار کرد: ظهر امروز مأموران پلیس هنگام گشت زنی در محدوده مشکین‌دشت به یک دستگاه موتورسیکلت که داری راکب و سرنشین بود، مشکوک شدند.

وی با اشاره به حرکات مشکوک سرنشین و راکب موتورسیکلت، گفت: راکب موتورسیکلت اقدام به تیراندازی به‌سوی مأموران پلیس می‌کند، و مأموران نیز آن‌ها را تعقیب می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به تعقیب و گریز در مسافتی حدود پنج کیلومتر، گفت: راکب و سرنشین اقدام به رها کردن موتور و فرار به سمت باغات می‌کنند.

سردار محمدیان با اشاره به اینکه محل حادثه توسط مأموران پلیس فردیس محاصره می‌شود، گفت: بعد از درگیری مسلحانه یکی از آن‌ها هدف گلوله قرار گرفت و دیگری سالم دستگیر و تسلیم نیروهای پلیس شد.

وی گفت: در این عملیات یک قبضه سلاح کلاشینکف، دوقبضه سلاح کمری و مقداری مهمات کشف‌شده است.

فرمانده انتظامی استان البرز تأکید کرد: تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.