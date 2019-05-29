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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۷:۴۷

فرمانده انتظامی استان البرز تشریح کرد؛

جزئیات تیراندازی به مأموران پلیس در البرز/ کشف یک قبضه کلاشینکف

جزئیات تیراندازی به مأموران پلیس در البرز/ کشف یک قبضه کلاشینکف

کرج - فرمانده انتظامی استان البرز ضمن تشریح جزئیات تیراندازی به مأموران پلیس در استان از کشف یک قبضه سلاح کلاشینکف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان در گفتگو با شبکه خبر، اظهار کرد: ظهر امروز مأموران پلیس هنگام گشت زنی در محدوده مشکین‌دشت به یک دستگاه موتورسیکلت که داری راکب و سرنشین بود، مشکوک شدند.

وی با اشاره به حرکات مشکوک سرنشین و راکب موتورسیکلت، گفت: راکب موتورسیکلت اقدام به تیراندازی به‌سوی مأموران پلیس می‌کند، و مأموران نیز آن‌ها را تعقیب می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به تعقیب و گریز در مسافتی حدود پنج کیلومتر، گفت: راکب و سرنشین اقدام به رها کردن موتور و فرار به سمت باغات می‌کنند.

سردار محمدیان با اشاره به اینکه محل حادثه توسط مأموران پلیس فردیس محاصره می‌شود، گفت: بعد از درگیری مسلحانه یکی از آن‌ها هدف گلوله قرار گرفت و دیگری سالم دستگیر و تسلیم نیروهای پلیس شد.

وی گفت: در این عملیات یک قبضه سلاح کلاشینکف، دوقبضه سلاح کمری و مقداری مهمات کشف‌شده است.

فرمانده انتظامی استان البرز تأکید کرد: تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

کد مطلب 4628998

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