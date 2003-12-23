در خاورميانه تنها رژيم صهيونيستي سلاح اتمي دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آمريكايي واشنگتن پست، "معمرقذافي" رهبر ليبي از همه دولت ها خواست كه از تصميم وي پيروي كنند و به بازرسان بين المللي هسته اي اجازه دهند از سلاح هاي كشتار جمعي آنان بازرسي نمايند.

قذافي در گفتگو با شبكه سي ان ان هيچ اشاره اي به كشورهاي مسلمان نكرد اما گفت كه چنين شفافيت هايي رژيم صهيونيستي را تحت فشار قرار خواهد داد تا توانايي هاي هسته اي خود را برملا سازد.

به نوشته واشنگتن پست، قذافي دراين مصاحبه گفت: "دولت ها بايد گام هايي را در اين زمينه بردارند و ليبي را به عنوان سرمشق خود قرار دهند به اين ترتيب همه دولت هاي مي توانند از تراژدي هايي كه سبب از بين رفتن ملت هايشان مي شوند، جلوگيري كنند."

اين روزنامه در ادامه با اشاره به اينكه قرار است ليبي به زودي پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي را امضا كند، آورده است: اين مصاحبه پس از آنكه ليبي تصميم گرفت بازرسان هسته اي سازمان ملل را بپذيرد، انتشار يافت.

به نوشته اين روزنامه ليبي سانتريوفوژهاي غني سازي اورانيوم وارد كرده و تاييد مي كند كه در پي ساخت تسليحات كشتار جمعي بوده است اما درحال حاضر تمام برنامه هاي خود را متوقف كرده است.





