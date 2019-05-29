تخصیص ۶۴ میلیارد ریال تسهیلات به سیل زدگان کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ستاری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، ضمن اشاره به تاریخچه و اهداف تشکیل بنیاد مسکن اظهار داشت: دو سیاست در این بنیاد دنبال می‌شود که مسکن سازی یکی از این سیاست‌ها است و سعی شده تا زوج‌های جوان را به بهترین شیوه خانه دار کنیم.

وی افزود: سیاست دیگر این نهاد درآمدزایی است به نحوی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیچ هزینه‌ای را بر روی دوش دولت نمی‌گذارد و با گذشت ۴۰ سال از تأسیس اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی اجرا کردیم.

وی ضمن اشاره به ۱۰۳ سکونت‌گاه روستایی و ۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در منطقه کاشان افزود: تهیه اجرای طرح هادی در ۶۰ روستای کاشان محقق و در ۳۸ روستا فاز یک طرح هادی اجرا شده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کاشان با بیان اینکه در سال گذشته ۸۸۰ میلیون تومان اعتبار در هفت روستا اجرایی شده است، ابراز داشت: یکی از امور مهمی که این بنیاد انجام می‌دهد اجرای قانون الحاق است به نحوی که ۱۰ هزار جلد سند بر اساس این دستورالعمل صادر شده است؛ این سندها برای روستاییان بسیار با اهمیت است و تنها ۶۸۰ جلد سند در سال گذشته تهیه و به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه تملک اراضی ملی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت می‌پذیرد، گفت: از ابتدای انقلاب بالغ بر هفت هزار قطعه زمین مسکونی شهری و روستایی توسط بنیاد مسکن کاشان به متقاضیان واگذار شده است.

ستاری ابراز داشت: از دیگر اقدامات صورت گرفته این نهاد مقاوم سازی منازل روستایی است به نحوی که تسهیلات ویژه بهسازی به این منازل تعلق می‌گیرد که تنها در سال گذشته ۱۲۰ مورد از این تسهیلات به متقاضیان ارائه شده است.

وی از ۳۴۵ مورد بازدید میدانی پس از وقوع سیل سال گذشته خبر داد و گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته در سال گذشته ۶۴ میلیارد ریال تسهیلات به این شهرستان تخصیص یافت، در اردیبهشت سال جاری واگذاری‌ها آغاز و چندین مورد نیز واگذاری تسهیلات انجام شده است.