تخصیص یک هزار میلیاد ریال برای اتمام پروژه قطار شهری دشت ورامین

سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پروژه قطار حومه‌ای تهران ورامین پیشوا از اختصاص بودجه یک هزار میلیارد ریالی برای اتمام پروژه قطار حومه‌ای این منطقه خبر داد و اظهار داشت: با پیگیری‌ها و مکاتباتی که با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفت این مبلغ برای این پروژه اختصاص یافته است.

نقوی حسینی در ادامه بیان داشت: پروژه احداث مترو تهران به شهرستان‌های قرچک ورامین پیشوا از سال ۱۳۸۶ تاکنون یعنی چیزی نزدیک ۱۲ سال است که متأسفانه با وجود پیشرفت ۷۵ درصدی کار و پیگیری‌های مستمر از طریق مسئولین ذیربط پروژه مذکور کند و فرسایشی شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط اساسی و حیاتی بودن خدمت‌رسانی به مردم نجیب و شهیدپرور این مناطق پروژه مذکور مطالبه یک میلیون نفر جمعیت است گفت: این پروژه در سال رونق تولید از طرح ۴۳ با ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده و متأسفانه به طرح ۳۳ اعتباری نهادینه نشده است و در صورت عنایت ویژه سال ۱۳۹۸ در تفاهم نامه برنامه و بودجه و راه‌آهن حداقل اعتباری به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به طرح ۳۳ انجام و مصوب نهایی می‌شود تا به لطف الهی شاهد افتتاحیه این پروژه عظیم و برقراری خدمت‌رسانی مطلوب و شایسته مناطق را فراهم کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص رفتارهای آمریکا و روز قدس نیز بیان داشت: قطعاً این عربده کشی‌ها و اقدامات خصمانه آمریکا و اسرائیل و هم پیمانانشان باعث عکس العمل جدی و همه جانبه جهان اسلام خواهد شد و روز قدس امسال به یکی از با شکوه ترین راهپیمایی‌های حمایت از قدس شریف و ملت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی تبدیل خواهد شد، بنابراین حضور آحاد ملت در داخل کشور و همه جهان اسلام در راهپیمایی روز قدس یک خط و نشان کشیدن برای آمریکایی‌ها است.